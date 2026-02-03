La esperanza de la madre de Lucía tras la operación de trasplante de corazón: "Ha vuelto a nacer"

"Nuestra labor es mecánica; lo milagroso es que alguien decida donar un órgano en un momento tan difícil", asegura un cirujano en Apatrullando, tras la operación de trasplante de corazón de Lucía.

"Tiene buena pinta, pero hay que ser prudentes". Con esas palabras traslada el médico a Jalis de la Serna el primer balance tras finalizar el trasplante de corazón de Lucía. La intervención ha salido bien, pero los especialistas insisten en la cautela durante las horas posteriores, decisivas para la evolución de la paciente.

Jalis de la Sernaes el encargado de comunicar la noticia a la familia. "Nos ha comentado el doctor que todo ha ido bien", les dice. En ese momento, la madre de Lucía no puede contener las lágrimas de alegría y alivio tras meses de incertidumbre. Se trata de un momento especialmente delicado que tanto la familia como la propia paciente han querido compartir con las cámaras de laSexta.

La emoción también alcanza a Jalis de la Serna, que transmite el mensaje completo del equipo médico: "Me ha dicho que les diga que, hasta ahora, todo va bien, pero que mantengamos la prudencia". "En este momento nunca sabes lo que sientes", explica la madre: "Solo piensas en que ella esté bien, en que todo funcione y en que el órgano sea compatible para que pueda tener una vida normal".

Mientras tanto, Jalis regresa al quirófano, donde la operación ya ha concluido. El cirujano explica que ahora comienza una nueva fase: "El órgano tiene que habituarse a su nuevo medio. Si en las primeras horas el corazón responde bien, lo normal es que las siguientes sean positivas".

Además, subraya el valor humano del proceso: "Nosotros hacemos una labor mecánica; lo verdaderamente milagroso es que alguien decida donar un órgano y que una familia sea capaz de tomar esa decisión en un momento tan difícil".

La esperanza de vida de Lucía ha cambiado por completo. "Ha vuelto a nacer", afirma su madre, emocionada al pensar en el futuro y en los sueños que su hija podrá cumplir, como "ese viaje que siempre ha querido hacer".

