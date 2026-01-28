Jalis de la Serna, sobre los trabajos al límite: "Cuando disfrutamos de nuestro tiempo libre hay gente sacrificándose para que nada falle"

Jalis de la Serna reflexiona en este vídeo tras descubrir en Apatrullando trabajos al límite en el que muchos trabajadores se juegan la vida: "Si algo falla, hay que ser comprensivos".

Después de descubrir trabajos al límite en Apatrullando, Jalis de la Serna reflexiona en este vídeo: "Tras grabar este programa voy a tener en mente que cada vez que estoy disfrutando del tiempo libre o, simplemente, en un momento de rutina hay mucha gente sacrificándose para que nadie falle".

"Y si algo fallara, también intentaré ser comprensivo y recordar que hay trabajos que nadie conoce, que nadie valora, que son muy arriesgados y que no siempre están bien recompensados", recuerda Jalis de la Serna.

