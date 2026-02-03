"Es la vuelta a la vida": la emoción de Jalis de la Serna al presenciar el "despertar" del nuevo corazón de Lucía

En laSexta, Jalis de la Serna presencia el trasplante de corazón de Lucía en el Hospital Gregorio Marañón. "La vuelta a la vida" de la joven deja uno de los momentos más emocionantes en Apatrullando.

Jalis de la Serna se adentra en uno de los momentos más críticos y emocionantes de Apatrullando: el trasplante de corazón de Lucía, realizado en el Hospital Gregorio Marañón. Una intervención compleja que se prolonga durante tres o cuatro horas y en la que cada minuto resulta decisivo.

En el quirófano, el equipo médico examina el órgano que será implantado. "Tiene buen aspecto", afirma el doctor al observar el corazón que devolverá la vida a la paciente. Paralelamente, los sanitarios muestran el corazón extraído a Lucía. "Está hipertrófico, es muy grande para el tamaño de ella", explica una de las profesionales presentes en la operación. El órgano será enviado a Anatomía Patológica para su estudio.

"Sacar el corazón de un paciente y ponérselo a otro tiene, lógicamente, su riesgo", señala el cirujano responsable. Aunque la extracción se ha realizado con "éxito", advierte que no será hasta el final de la intervención cuando se confirme que todo está en orden.

Una vez unidas las estructuras del nuevo corazón al cuerpo de Lucía, llega uno de los instantes clave: la desconexión progresiva de la máquina que, durante la cirugía, ha sustituido las funciones del corazón y los pulmones. Es entonces cuando se comprueba si el órgano comienza a latir por sí solo y de manera correcta.

A pesar de los tiempos ajustados, el ambiente en el quirófano es sorprendentemente "sereno", una señal de que el procedimiento avanza según lo previsto. Incluso suena música relajante, elegida por el propio doctor, mientras el equipo continúa trabajando con precisión.

El momento más impactante llega con el "despertar" del corazón trasplantado. Las imágenes sobre esta noticia muestran, de forma gráfica, lo que Jalis de la Serna describe como "la vuelta a la vida". Un corazón que, apenas unas horas antes, latía en el cuerpo de otra persona, ahora comienza a hacerlo en el pecho de Lucía.

