Ahora

Trasplantes, vidas contrarreloj

"Es la vuelta a la vida": la emoción de Jalis de la Serna al presenciar el "despertar" del nuevo corazón de Lucía

En laSexta, Jalis de la Serna presencia el trasplante de corazón de Lucía en el Hospital Gregorio Marañón. "La vuelta a la vida" de la joven deja uno de los momentos más emocionantes en Apatrullando.

"Es la vuelta a la vida": la emoción de Jalis de la Serna al presenciar el "despertar" del nuevo corazón de Lucía

Jalis de la Serna se adentra en uno de los momentos más críticos y emocionantes de Apatrullando: el trasplante de corazón de Lucía, realizado en el Hospital Gregorio Marañón. Una intervención compleja que se prolonga durante tres o cuatro horas y en la que cada minuto resulta decisivo.

En el quirófano, el equipo médico examina el órgano que será implantado. "Tiene buen aspecto", afirma el doctor al observar el corazón que devolverá la vida a la paciente. Paralelamente, los sanitarios muestran el corazón extraído a Lucía. "Está hipertrófico, es muy grande para el tamaño de ella", explica una de las profesionales presentes en la operación. El órgano será enviado a Anatomía Patológica para su estudio.

"Sacar el corazón de un paciente y ponérselo a otro tiene, lógicamente, su riesgo", señala el cirujano responsable. Aunque la extracción se ha realizado con "éxito", advierte que no será hasta el final de la intervención cuando se confirme que todo está en orden.

Una vez unidas las estructuras del nuevo corazón al cuerpo de Lucía, llega uno de los instantes clave: la desconexión progresiva de la máquina que, durante la cirugía, ha sustituido las funciones del corazón y los pulmones. Es entonces cuando se comprueba si el órgano comienza a latir por sí solo y de manera correcta.

"La vuelta a la vida"

A pesar de los tiempos ajustados, el ambiente en el quirófano es sorprendentemente "sereno", una señal de que el procedimiento avanza según lo previsto. Incluso suena música relajante, elegida por el propio doctor, mientras el equipo continúa trabajando con precisión.

El momento más impactante llega con el "despertar" del corazón trasplantado. Las imágenes sobre esta noticia muestran, de forma gráfica, lo que Jalis de la Serna describe como "la vuelta a la vida". Un corazón que, apenas unas horas antes, latía en el cuerpo de otra persona, ahora comienza a hacerlo en el pecho de Lucía.

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: Trasplantes, vidas contrarreloj en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Puente culpa al PP del "abandono evidente" de Rodalies y dice que "no se arregla en dos días" mientras evita fijar una fecha para la reapertura de la línea Madrid-Andalucía
  2. La UME se moviliza en Andalucía y la Junta envía ES-Alert ante la llegada de las peores horas de la borrasca Leonardo
  3. Junts confirma su rechazo al nuevo escudo social del Gobierno que contempla la moratoria antidesahucios y otras medidas
  4. El escándalo urbanístico en Alicante crece: así intenta vender una inmobiliaria un piso de protección oficial por casi el doble de lo que pagaron
  5. Niñas con azadas, mariscando o trabajando en fábricas como adultos: la realidad de hasta apenas 50 años de las familias más humildes en España
  6. La crueldad del ICE no tiene límites y continúa separando familias como la de Yoselyn, cuya madre podría ser deportada