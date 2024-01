Zazza el Italiano sube a un vehículo en el que se encuentran varios residentes de la Cañada Real. “Aquí todo el barrio se conoce”, le informa uno de los ocupantes de la furgoneta. Otro chico le cuenta que ellos no celebran la Navidad, ya que son musulmanes.

Sobre cómo es la vida en esa zona, otro joven le explica que “en el sector 6 todos los días es una guerra”. Como explica, deben buscarse la vida y el pan y, añade, “cada día ves muertes”. Zazza también se interesa por saber si hay armas en el barrio.

Todos responden de manera afirmativa. Además, uno de los chicos le explica que el día de Nochevieja “en vez de tirar petardos, tiran disparos p’arriba”. El joven, añade, que en cualquier chabola es posible ver armas.

De nuevo, el equipo de grabación vive un momento de tensión, ya que varios vecinos les lanzan objetos. Zazza no entiende el motivo de su incomodidad, puesto que no están grabando el exterior del vehículo y, además, anteriormente parecían no tener problemas con su presencia.