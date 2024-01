Zazza puede charlar con un toxicómano que se encuentra en la Cañada Real. Como le explica, lleva más de 20 años consumiendo. Anteriormente, trabajaba como vigilante de seguridad y escolta.

Las Navidades, para él, soy muy complicadas ya que sus padres no quieren tenerlo en casa y es “muy doloroso”. “Mis padres no quieren saber nada de mí porque los he engañado muchas veces, somos muy embusteros y manipuladores”, añade.

Como muestra el youtuber, en esta zona, además de casas y chabolas, también hay tiendas de campaña ya que es una manera barata para protegerse y, como explica, “mejor que dormir en la calle”.