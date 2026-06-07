Cuando parodiado y personaje se encontraban cara a cara en Homo Zapping: el caso de Anne Igartiburu, Paco León y el "Hola, corazones"

Veinte años después, Homo Zapping sigue provocando carcajadas entre quienes fueron caricaturizados por el programa. Anatomía de... recupera el fenómeno televisivo y recuerda como imitadores e imitados se encontraban en la pequeña pantalla y hacían surgir la magia.

Veinte años después de que Paco León convirtiera los corazones de Anne Igartiburu en un género televisivo propio, la presentadora sigue riéndose de aquella versión exagerada de sí misma. Lo demuestra este reportaje Anatomía de... que revisita Homo Zapping, el fenómeno de Antena 3 y reúne a algunos de sus protagonistas para analizar cómo un programa de sketches acabó retratando toda una época de la televisión.

La propia Igartiburu contempla hoy aquellas imitaciones con humor y hasta con cierta admiración profesional. Al ver de nuevo la recreación que hizo Paco León de su personaje televisivo, reconoce que los cómicos supieron captar algo esencial. "Está muy bien ver cómo el humorista ha entendido perfectamente cuál es tu actitud y qué te pasa cuando estás presentando", señala.

Lo curioso es que aquel personaje nació casi por accidente. Paco León recuerda que nunca tuvo especial interés en interpretarla. "Yo nunca quise hacer de Anne Igartiburu", admite. El actor explica que inicialmente pensaba en otros personajes femeninos y que dudaba incluso de ser capaz de encontrarle el tono. Sin embargo, terminó descubriendo en la presentadora un filón cómico construido a partir de "la dulzura", "el susurro" y una forma muy concreta de estar delante de la cámara.

El resultado fue una de las imitaciones más recordadas de la historia del programa. Tanto que la propia Igartiburu acabó participando en el juego y compartiendo plano con su alter ego televisivo. "Yo misma imitándome a mí misma a través de Paco. Esto es la leche", comenta entre risas al reencontrarse con aquellas imágenes.

La buena relación entre imitadores e imitados fue una de las claves del éxito de Homo Zapping. José Corbacho recuerda que siempre soñó con juntar en pantalla a los personajes reales con sus versiones parodiadas. "Siempre fantaseaba con eso desde la primera temporada, poder juntar un día al parodiado y a su personaje", explica. Cuando empezó a ocurrir, asegura, fue "mágico".

No era una situación precisamente cómoda. Los invitados acudían a un programa que se había hecho famoso por exagerar sus manías, coletillas y defectos. Y, en ocasiones, por decírselos directamente a la cara. Paco León reconoce que él nunca habría sido capaz de asumir el papel que desempeñaba Corbacho en algunas entrevistas en las que imitaba a Garci en Días de cine. Dentro del personaje, les decía barbaridades. "Yo no soy capaz de hacer eso que hace Corbacho, de meterse con ellos frontalmente, cara a cara", afirma.

Por allí pasaron, tal y como nos recuerda Anatomía de... con vídeos rescatados de la hemeroteca del programa, personajes como David Bustamante, Beatriz Luengo, Paz Padilla, Miguel Bosé... y a cada cual les decía su burrada particular y exclusiva.

Aquellos encuentros tenían algo de experimento televisivo. Los actores no se enfrentaban a imitadores profesionales escondidos tras un personaje, sino a los propios humoristas que llevaban semanas caricaturizándolos. "Juntaban al parodiado y a su personaje", resume Corbacho, todavía sorprendido por la disposición de tantos famosos a someterse al juego.

Para el director y presentador, aquello funcionaba como una peculiar prueba de resistencia humorística. "Era un programa que pasaba un poco el algodón del sentido del humor de los parodiados", explica. Y muchos la superaron con nota.

Entre ellos, la propia Anne Igartiburu, que hoy interpreta aquel fenómeno como una señal inequívoca de relevancia pública. "Que te imiten es que eres un referente para el público", sostiene. Una idea que comparte buena parte de los protagonistas del documental: en los años de Homo Zapping, entrar en el catálogo de personajes del programa era casi una confirmación de que se había alcanzado la categoría de icono televisivo.

Dos décadas después, los sketches siguen circulando por internet y muchas de aquellas caricaturas permanecen tan vivas como los originales. Quizá porque, como demuestra Anatomía de... , algunas parodias no solo se burlaban de la televisión: terminaron formando parte de ella.

*Vuelve a ver Anatomía de... Homo Zapping en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.