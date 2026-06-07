Así nació la mítica 'Raquel Revuelta' de Paco León en Homo Zapping: "Yo tenía un personaje que era una 'mocatriz'

Anatomía de… rescata esta noche los entresijos de Homo Zapping, el programa que convirtió la parodia televisiva en fenómeno popular. Entre libretas, improvisaciones y personajes imposibles, sus protagonistas recuerdan cómo nacieron algunos de los iconos más recordados de nuestra televisión.

Había una libreta, un puñado de cómicos con ganas de jugar y una norma no escrita: casi todo valía. Así recuerda José Corbacho el peculiar sistema con el que Homo Zapping repartía personajes entre sus actores. "Cada uno que se coja una libreta y que apunte cosas que puede hacer", rememora el director del formato en Anatomía de..., en esta entrega que analiza esta noche el fenómeno televisivo que revolucionó la parodia en España.

La dinámica era tan sencilla como caótica. Los intérpretes iban reclamando personajes sobre la marcha: presentadores, actores, celebridades o rostros anónimos de la televisión. "Yo me pido a Garci", recuerda Corbacho como ejemplo de aquel reparto improvisado. Yolanda Ramos lo resume con una imagen muy gráfica: alguien llegaba (ella) y decía que sabía imitar a María Teresa Campos, lo probaba y, si funcionaba, el personaje quedaba adjudicado. "Era un poco el patio del colegio", explica Silvia Abril.

Pero el equipo no solo quería caricaturizar a las figuras más evidentes de la televisión. También buscaba rincones insospechados de la parrilla. Ahí apareció una propuesta que desconcertó al propio Corbacho. "Paco (León) fue el que dijo: 'Me encantaría hacer Raquel Revuelta'. Y yo: '¿Quién?'", recuerda entre risas.

La elección parecía extraña incluso dentro de un programa dedicado a la exageración. Corbacho llegó a sugerir que el personaje lo interpretara una actriz. Paco León se negó. Tenía claro que quería hacerlo él mismo.

La razón estaba en un personaje que ya llevaba tiempo construyendo. Antes de llegar a Homo Zapping, Paco había desarrollado en teatro el monólogo de una joven sevillana llamada María José, una modelo "prácticamente actriz" ("mocatriz", como apunta Mamen Mendizábal) que compartía algunos rasgos con la presentadora y modelo andaluza. "Era un personaje que ya estaba muy hecho", explica el actor. La sonrisa permanente, el acento y cierta actitud reconocible terminaron de encajar las piezas.

Lo que vino después fue una de las parodias más recordadas de la historia del programa. Aunque Paco León insiste en que nunca pretendió hacer una imitación literal. "No es una imitación", asegura. Su método consistía en detectar un rasgo y llevarlo "hasta la locura", construyendo un personaje nuevo a partir de una inspiración real.

La propia Raquel Revuelta nunca llegó a verse reflejada en aquella caricatura. "Yo no me reconocí nunca", admite. Tanto que hoy cree que quizá fuera un mecanismo de defensa. "Si me hubiera reconocido ahí, socorro", bromea. Lejos de molestarse, asegura que siempre entendió el juego. "No quise entender que él me estaba imitando a mí".

Parte del éxito del personaje nació, además, de un accidente. El actor cuenta que su miopía le impedía leer correctamente el teleprónter. La solución fue improvisar. Mucho. "Terminaba inventándomelo todo", recuerda. Los errores se incorporaban al personaje y las equivocaciones acababan convirtiéndose en algunos de sus mejores momentos. Durante las grabaciones podía pasarse horas improvisando para que después el programa seleccionara las "perlas" más divertidas.

Para la periodista Mariola Cubells, una de las claves del fenómeno fue precisamente la libertad que disfrutaban los actores. Según explica, la televisión ya había visto imitaciones, pero no ese tipo de construcción en la que el personaje acababa siendo algo distinto del original y, al mismo tiempo, conservaba una conexión reconocible con él.

La historia de Raquel Revuelta también sirve para ilustrar otro de los hallazgos de Homo Zapping: encontrar filones humorísticos donde aparentemente no los había. El programa que inspiró la parodia era Estrenos de cartelera, un brevísimo espacio televisivo que anunciaba la programación cinematográfica. Tan peculiar era el formato que ni siquiera quienes lo parodiaban tenían claro qué era exactamente.

"Yo nunca entendí si eso era un programa o el anuncio del programa", reconoce Paco León. Corbacho aclara el misterio: era "una sección de un minuto". Revuelta lo define con precisión: "Era un microespacio" dedicado a adelantar las películas que emitiría la cadena.

Quizá por eso resultaba tan irresistible para un equipo empeñado en encontrar humor donde nadie más lo buscaba. De aquella pequeña cápsula televisiva nació una de las criaturas más memorables de Homo Zapping. Un personaje que, dos décadas después, sigue siendo tan recordado como -o incluso más que- el original que lo inspiró. Basta con buscar en Google para comprobarlo.

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