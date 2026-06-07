"La velocidad era como Zara": Paco León recuerda cómo Homo Zapping convertía la actualidad en sketch en 24 horas

Del suceso al sketch en un día. Los actores que salieron de aquella cantera de estrellas, como Paco León o José Corbacho, cuentan en Anatomía de... cómo funcionaba la televisión que parodiaba Homo Zapping.

En una época en la que los zappings se pusieron de moda en la televisión, un programa nació para revolucionar la parrilla y hacer historia. Un formato que se atrevió a reírse de la televisión por dentro y que bebía de la comedia y de la más absoluta actualidad. Se llamaba Homo Zapping y hoy, Anatomía de... le rinde homenaje con este reportaje en el que participan su director, José Corbacho, y la "Santísima Trinidad" del espacio: Paco León, Yolanda Ramos y Silvia Abril.

Para entender el fenómeno de Homo Zapping hay que viajar hasta 2003, una televisión muy distinta a la actual. Las cadenas privadas apenas llevaban una década formando parte del paisaje audiovisual español y la oferta comenzaba a multiplicarse. "Estaba en sus inicios en cuanto a diversidad", recuerda la analista televisiva Mariola Cubells. "Esos años marcaron la memoria audiovisual de un montón de gente. Fueron años de muchísima diversidad y de programas que hoy forman parte del imaginario colectivo".

Aquella televisión estaba poblada por grandes rostros reconocibles. Las mañanas pertenecían a María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana; los informativos tenían presentadoras con una fuerte personalidad y las tardes estaban llenas de formatos que congregaban a millones de espectadores. Para José Corbacho, aquello era un auténtico filón. "Había un montón de programas para parodiar y nosotros queríamos hacerlo todo", recuerda.

Y lo hacían a una velocidad inédita. Cualquier fenómeno televisivo, cualquier estreno, cualquier polémica o cualquier escándalo del corazón podía convertirse en un sketch apenas unos días después de producirse. "Mirábamos todas las novedades y todos los estrenos de la tele. Incluso lo que había pasado aquella misma semana", explica Corbacho. El resultado sorprendía a los espectadores: si algo había ocurrido un martes en Gran Hermano, el viernes ya podía estar siendo caricaturizado en Homo Zapping.

"La velocidad era igual que Zara", bromea Paco León al recordar aquellos frenéticos procesos de producción. Decorados que se levantaban en tiempo récord, personajes que aparecían de la nada y actores que tenían que estudiar nuevas imitaciones casi de un día para otro. Silvia Abril asegura que el fenómeno trascendió la pantalla: "Como ahora se habla de series, se hablaba entonces de los sketches de Homo Zapping. ¿Viste el de ayer? ¿Viste aquel otro?".

El programa encontró oro en la actualidad más inmediata. Desde realities hasta programas del corazón, pasando por informativos, concursos o ficciones de estreno. Todo era susceptible de convertirse en material humorístico. El público disfrutaba reconociendo situaciones y personajes que acababa de ver en televisión apenas unas horas antes.

Pero Homo Zapping no solo parodiaba programas. Según Mariola Cubells, consiguió algo más ambicioso: transformar la manera de consumir televisión. "Le da la vuelta a todo y consigue que esos programas que formaban parte de tu imaginario se conviertan en parodias. Los reconoces y los disfrutas de otra manera".

De hecho, para Corbacho, la esencia del formato iba más allá del sketch tradicional. "Más que un programa de parodias de televisión, era un programa de parodia de otros programas de zapping", explica. Y ahí estaba una de sus grandes claves: el ritmo. Los sketches se sucedían a toda velocidad, imitando la experiencia de cambiar de canal constantemente. Entre una pieza y otra aparecía ese característico efecto visual, una especie de "glitch" o nieve televisiva heredada de los programas de zapping de la época, que acabó convirtiéndose en una de las señas de identidad del formato.

Con esa mezcla de actualidad, velocidad y humor, Homo Zapping logró algo que muy pocos programas consiguen: retratar una época mientras la estaba viviendo. Más de dos décadas después, sigue siendo un espejo deformado pero extraordinariamente preciso de aquella televisión que millones de espectadores recuerdan con nostalgia.

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