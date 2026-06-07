Susanna Griso reconoce que se "subía por las paredes" con las parodias de Silvia Abril en Homo Zapping

Susanna Griso y Silvia Abril revisitan en Anatomía de... una de las parodias más recordadas de Homo Zapping. La periodista admite que no encajó bien aquel retrato disparatado, mientras la actriz defiende que nunca pretendió imitarla, sino crear un personaje propio.

Más de veinte años después, Susanna Griso ha vuelto a encontrarse con la versión más delirante de sí misma. Lo hace en el especial de Anatomía de... dedicado a Homo Zapping, el fenómeno televisivo que convirtió las parodias de presentadores y personajes de la pequeña pantalla en auténticos iconos populares.

La periodista recuerda que, cuando el programa comenzó a caricaturizar a los rostros de Antena 3, pensó que ella escaparía de la quema. "Estaba estrenándome en Antena 3 prácticamente, no era muy conocida. Dije: 'Esto se lo va a comer Matías y a mí me dejarán al margen'", rememora. Pero ocurrió justo lo contrario: terminó convirtiéndose en uno de los personajes recurrentes del formato gracias a la interpretación de Silvia Abril.

Y no fue una experiencia sencilla. Griso reconoce que recuerda aquellas imitaciones y que llegó a "subirse por las paredes" al verse reflejada en ellas. A su juicio, Silvia Abril no buscó reproducir sus gestos o su forma de hablar, sino que construyó una figura completamente independiente. "Silvia decidió que no tenía que imitarme y creó un personaje al margen de mi persona", explica.

La propia actriz coincide con esa apreciación. Según relata en el programa, la Susanna Griso de Homo Zapping fue alejándose cada vez más de la realidad a medida que avanzaban las temporadas. "Fue enloqueciendo", señala, atribuyendo esa evolución tanto a los guiones como a la necesidad de exagerar los sketches que mejor funcionaban entre el público.

Durante la entrevista, conducida por Mamen Mendizábal, Griso confiesa además que no había vuelto a ver aquellas parodias hasta ahora. El programa le muestra algunos fragmentos rescatados de la hemeroteca, provocando una mezcla de sorpresa y diversión al reencontrarse con una caricatura que, según insiste, poco tenía que ver con su personalidad real.

De hecho, una de las cosas que más le llamaban la atención era comprobar que algunos espectadores parecían identificarla con aquel personaje excéntrico. "Me sorprendía que hubiese gente que le diese credibilidad al personaje", reconoce. "Era como si Homo Zapping fuese lo que no se muestra habitualmente, lo que a través de la ranura de la puerta podrías llegar a ver".

La actriz también admite que la parodia podía resultar incómoda para quien estaba al otro lado. "Yo creo que Susanna no lo llevaba bien", comenta entre risas, antes de recordar que la periodista proyectaba una imagen de seriedad ligada a la credibilidad informativa y que el programa se encargaba precisamente de desmontarla desde el humor.

La humorista va incluso un paso más allá al asegurar que está convencida de que la caricatura generó algún roce interno en Antena 3. "Algún conflicto tuvimos con la directiva. Alguien seguro se fue a quejar", sostiene. Griso no confirma que ocurriera así, aunque sí admite que trasladó alguna protesta de manera informal. "Yo alguna vez me había quejado levemente", reconoce. Sin embargo, asegura que la respuesta de los directivos fue siempre la misma: tomarse la parodia como una señal de éxito. "Date con un canto en los dientes. La suerte que tienes es que te parodian, porque ahora ya no eres una desconocida total", recuerda que le decían.

El reencuentro forma parte de un especial en el que Anatomía de... analiza el legado de Homo Zapping, el programa estrenado en 2003 que transformó la parodia televisiva en España y cuyos personajes, interpretados por actores como Silvia Abril, Paco León o Yolanda Ramos, acabaron siendo en muchos casos tan populares -o incluso más- que los rostros originales a los que caricaturizaban.

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