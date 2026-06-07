El monumental enfado de María Teresa Campos con Homo Zapping: "Nos pidieron que la hiciéramos menos 'paquidérmica'"

María Teresa Campos estuvo a punto de protagonizar una de las mayores crisis internas de Homo Zapping. Su fichaje por Antena 3 convirtió una parodia habitual en un problema para la cadena, obligando incluso a "adelgazar" al personaje que interpretaba Yolanda Ramos. Aunque al final, acabó entrando en la broma.

Pocas imitaciones dieron tantos quebraderos de cabeza a Homo Zapping como la de María Teresa Campos. La veterana presentadora no llevó nada bien, en un principio, la caricatura que Yolanda Ramos construyó sobre ella y llegó a pedir que desapareciera de la pantalla cuando ya compartían cadena.

Así lo recuerda el especial Anatomía de... que repasa los entresijos de uno de los fenómenos televisivos más recordados de los años 2000. Y es que, cuando el programa arrancó en Antena 3 en 2003, Campos trabajaba en Telecinco, por lo que las parodias no generaban conflictos internos. El problema llegó cuando la comunicadora fichó por la cadena que emitía el espacio de sketches, recuerda José Corbacho, director de aquel espacio

El personaje de Yolanda Ramos exageraba algunos de los rasgos de la presentadora hasta convertirla, según define el propio director, en alguien que entraba en plató "como un elefante en una cacharrería".

El cambio de cadena alteró la situación. "Tuve la mala suerte de que Teresa Campos se fue a Antena 3 y Ana Rosa Quintana a Telecinco", bromea Yolanda Ramos. A partir de ese momento, las quejas llegaron a los despachos.

"Yo sí sé que ella estaba muy molesta", asegura Susanna Griso, otra de las invitadas de Anatomía de... y protagonista de alguna de esas parodias. "Se había quejado y había llegado a un despacho pidiendo que esa parodia se retirase".

La solución fue tan televisiva como surrealista: retocar físicamente al personaje. Corbacho recuerda que les trasladaron que quizá ya no era necesario mantener "esa cosa tan paquidérmica" que estaban haciendo. La consecuencia fue inmediata. "Hablando con vestuario, el relleno que le ponemos a María Teresa igual se lo ponemos menos", explica.

En otras palabras, Homo Zapping decidió poner a dieta a María Teresa Campos. "Vamos a adelgazarla", resume Corbacho entre risas. La transformación fue tan evidente que, según recuerda el equipo, Yolanda Ramos se sorprendió al probarse el vestuario. "Era bailarina rusa, María Teresa de repente era una bailarina rusa", rememora la actriz.

Lo más llamativo es que el conflicto terminó con final feliz. A pesar de su enfado inicial, Campos acabó invitando a Yolanda Ramos a su programa para aparecer caracterizada como ella misma. "Campos y Campos en su programa. ¡Qué maravilla!", recuerda Corbacho sobre aquel encuentro entre original y copia.

El documental también revela cómo nacían los personajes en el frenético universo de Homo Zapping. Todo empezaba en una sala repleta de pelucas, prótesis y accesorios donde los intérpretes daban forma a sus criaturas. "Los dientes también eran importantes", apunta Silvia Abril, mientras Corbacho subraya el papel decisivo de la caracterización.

Una figura clave era César, maquillador procedente de La Cubana, la mítica compañía de teatro en la que estaba Corbacho, que afinaba cada transformación. Su presencia llegó a convertirse en parte del propio espectáculo: en algunos sketches aparecía colocando esparadrapos o rematando caracterizaciones delante de la cámara.

La construcción de los personajes era tan minuciosa como delirante. Silvia Abril recuerda cómo jugaba a que su Ana Rosa Quintana fuese cada vez más joven, estirando el concepto hasta convertirlo en un personaje propio. Corbacho, por su parte, revela que la popular parodia de Belén Esteban surgió prácticamente de una "flipada" creativa.

El archivo de Homo Zapping era también una pequeña enciclopedia de la televisión española. Paco León conservaba en maquillaje un álbum con fotografías Polaroid de todos sus personajes. Llegó a interpretar 57 distintos. "La pared estaba repleta de polaroids", recuerda Silvia Abril.

Dos décadas después, muchas de aquellas imitaciones siguen tan vivas que, en algunos casos, amenazan con eclipsar a los personajes originales. Una prueba más de que Homo Zapping no solo se atrevió a reírse de la televisión: durante unos años consiguió convertirse en ella.

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