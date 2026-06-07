Paco León y José Corbacho, sobre el humor "de hace 20 años" de Homo Zapping: "Hoy no se puede y no se debe hacer"

Veinte años después de revolucionar la parodia televisiva, los protagonistas de Homo Zapping revisan su legado en Anatomía de... y admiten que parte de aquel humor hoy sería impensable. "No se puede hacer y no se debe hacer", resume Paco León.

Homo Zapping vuelve a ponerse frente al espejo veinte años después de convertirse en uno de los fenómenos más influyentes de la televisión en España. Lo hace en este reportaje de Anatomía de..., donde algunos de sus protagonistas revisan un formato que marcó una época, pero cuyo humor reconocen que hoy sería difícilmente replicable.

"No era un programa blanco", resume José Corbacho al recordar el espacio que Antena 3 estrenó en 2003. "Era un programa de hace 20 años, con el humor y la comedia de hace 20 años. Mucha incorrección también en algún lado".

La reflexión atraviesa buena parte del programa, que recupera algunas de las parodias más recordadas de aquel universo televisivo donde casi nadie se libraba de la caricatura. Corbacho admite que entonces hacían humor a partir de rasgos físicos, formas de hablar o gestos que hoy probablemente abordarían de otra manera. "Hacíamos cosas muy locas que probablemente hoy les daríamos una, dos o tres vueltas", reconoce.

Para Yolanda Ramos, una de las claves del éxito estaba precisamente en desafiar ciertos límites. "Creo que el truco era, sobre todo, que estabas metiéndote con lo políticamente correcto", explica la actriz al analizar un fenómeno que convirtió a sus intérpretes en estrellas y a muchos de sus personajes en iconos de la cultura popular.

El ejemplo más claro lo aporta Paco León. Además del sketch sobre su personaje de 'Raquel Revuelta' hablando de homosexuales, el actor recuerda que en el programa llegó a interpretar personajes recurriendo al blackface, una práctica hoy ampliamente cuestionada. "Yo hacía de negro. Esto en Estados Unidos es completamente impensable", señala. León asegura sentirse "privilegiado" por haber podido experimentar con aquella libertad interpretativa, aunque deja clara su posición actual: "Ahora mismo no se puede hacer y no se debe hacer".

La periodista Mariola Cubells, encargada de contextualizar el fenómeno en Anatomía de..., coincide en que el programa debe entenderse desde el momento en que fue emitido. "No puede ser ahora, pero era entonces", afirma. "Y nos reíamos, nos gustaba y lo celebrábamos".

La revisión de Homo Zapping llega en un momento en el que buena parte del debate sobre los límites del humor vuelve a estar presente. El formato, que nació como una irreverente fábrica de imitaciones televisivas, sirve ahora también como cápsula de una época en la que la parodia se movía por territorios que hoy muchos de sus propios protagonistas contemplan con otros ojos.

Lo que permanece intacto, en cualquier caso, es su huella. Dos décadas después, muchas de aquellas imitaciones siguen siendo más recordadas que los personajes originales a los que parodiaban y se han convertido en un fenómeno viral en TikTok.

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