Así nacieron 'La niña de Shrek' y 'el Ruben y la Jessi', los personajes que arrasaron en los 2000 por Silvia Abril, Paco León y Yolanda Ramos

Anatomía de... recupera la historia de Homo Zapping, el programa que convirtió la parodia televisiva en un fenómeno de masas. Desde 'El Ruben y la Jessi' hasta 'La Niña de Shrek', sus protagonistas recuerdan cómo nacieron algunos de sus personajes más inolvidables.

Anatomía de... dedica su nueva entrega al programa que revolucionó la parodia en televisión y que convirtió tanto a famosos como a completos desconocidos en iconos de la cultura popular: Homo Zapping.

La televisión de principios de los 2000 estaba llena de personajes anónimos convertidos en celebridades instantáneas gracias a realities, talk shows y programas de testimonios y Si algo dejó claro el formato dirigido por José Corbacho fue que no hacía falta ser una estrella para acabar convertido en personaje. De hecho, algunos de los grandes éxitos del programa nacieron precisamente de la televisión más cotidiana. "El Diario de Patricia fue un filón", recuerda Corbacho al explicar de dónde surgían muchos de aquellos perfiles anónimos que después acabarían formando parte del imaginario colectivo.

Entre todos ellos destaca uno que sigue ocupando un lugar especial en la memoria de Paco León: El Ruben. El actor recuerda con cariño a aquel personaje inseparable de la Jessi, interpretada por Yolanda Ramos, cuya historia sentimental se resumía en cancioncillas tan reconocibles como aquel ya mítico "Jessi, con el Isra me has engañado" al ritmo de Camela.

"Los anónimos eran tanto o más importantes que los famosos", reivindica Yolanda Ramos al recordar una de las claves del programa. "Lo bueno es que ahí nadie se ofendía", añade sobre unas imitaciones que muchas veces trascendían a sus referentes originales.

La emisión también recupera otro de los grandes hitos de Homo Zapping: el nacimiento de 'La Niña de Shrek'. Un personaje tan asociado a la trayectoria posterior de Silvia Abril junto a Andreu Buenafuente que muchos espectadores desconocen su verdadero origen.

No, la Niña de Shrek no nació con Buenafuente. Fue en Homo Zapping donde lo hizo. Yolanda Ramos rememora incluso el impacto que le produjo verla por primera vez: "Cuando vi a Silvia haciendo la de 'La Niña de Shrek' pensé que había nacido una estrella".

La propia Silvia Abril explica que, cada vez que interpreta al personaje, entra "en trance". El resultado era tan explosivo que, según recuerda, el primer día los propios operadores de cámara tuvieron que abandonar temporalmente el plató porque "se morían de la risa".

Anatomía de... reconstruye así la historia de un formato que hizo de la exageración un arte y que convirtió simples coletillas, gestos mínimos y personajes secundarios de la televisión en auténticos fenómenos populares. Un programa que nació como una parodia del zapping televisivo y acabó generando figuras que, en muchos casos, terminaron siendo más recordadas que los originales.

Veinte años después, la prueba de su impacto sigue siendo la misma: basta mencionar nombres como 'El Ruben', 'la Jessi' o 'La Niña de Shrek' para comprobar que, mucho antes de las redes sociales, Homo Zapping ya sabía fabricar memes virales.

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