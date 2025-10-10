Zaida Cantera, tras la polémica del aborto: "Estoy un poquito cansada de que cada vez que la derecha mete la pata, la culpa es de Moncloa o de la izquierda"

Zaida Cantera, ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, reflexiona sobre la polémica surgida esta semana sobre el aborto. En el vídeo, todos los detalles de su intervención.

Tras la polémica del aborto surgida esta semana, Zaida Cantera, ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, confiesa estar ya "un poquito cansada" de que cada vez que la derecha mete la pata, la culpa sea de Moncloa o la izquierda", tal como ha señalado el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Así, responde Cantera a la periodista Carmen Morodo tras decir que la ley del aborto no está en peligro aunque gobernase el PP: "Tampoco lo estaba la ley que hacía referencia al colectivo LGTBI y personas transexuales en Madrid, y eso se quitó".

Además, ofrece Cantera algunos datos sobre el aborto de esta comunidad: en 2022, de cerca de 18.000 mujeres que querían abortar, solo 59 lo hicieron en el sistema público, en 2023, 61, de aproximadamente también 18.000 (...) Y de esas mujeres que no dejaron abortar en el sistema público, tuvieron que irse a clínicas privadas donde, casualmente, los mismos doctores que no lo hacían en lo público, en la privada sí lo hacían, "y de esas el 70% tuvieron que pagar de su bolsillo, después de un periplo, y algunas tuvieron que irse a otras comunidades". En el vídeo podemos ver completa su explicación e intervención.

