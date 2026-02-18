Yolanda Díaz: "Si una pequeña empresa no puede pagar a su trabajador 37 euros más al mes, no es una empresa sólida"

Entre líneas La vicepresidenta segunda insiste en que el discurso de la patronal contra la subida del SMI no es real. Descarta que con los datos de beneficios que se hacen públicos no puedan asumir una subida de 37 euros al mes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido a las críticas de la CEOE y Cepyme sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), afirmando que si una pequeña empresa no puede pagar 37 euros más al mes, no es sólida. En Al Rojo Vivo, Díaz destacó que el discurso de Cepyme no difiere del de la CEOE, que representa a grandes empresas, y criticó que las grandes tributan menos que las pequeñas. Aseguró que el argumento de que los pequeños negocios no pueden asumir más costes "no es real" y destacó que las empresas están teniendo beneficios significativos, por lo que pueden repartir riqueza. Además, criticó al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por oponerse a la subida del SMI cuando él cobra significativamente más.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respondido a las críticas de CEOE y Cepyme por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que "si una pequeña empresa no puede pagar a su trabajador 37 euros más al mes, no es una empresa sólida".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Díaz ha subrayado que el discurso de la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme "no se diferencia nada" del discurso de la CEOE, que representa "a las grandes empresas". "Hoy lo que tenía que estar diciéndole Cepyme a la CEOE es que la pequeña empresa y la mediana empresa está pagando impuestos, tributando, como mínimo, al 17,5%, y las grandes lo hacen entre el 3% y el 5%, pero es que tenemos una organización que, en realidad, se pliega a los intereses de las grandes empresas", ha recalcado.

La ministra ha asegurado que "todo el discurso que viene haciendo la pequeña patronal" Cepyme sobre que los pequeños negocios y los autónomos no pueden asumir más costes y que están asfixiados "no es real".

"España tiene hoy 3.400.000 personas autónomas, más autónomos y autónomas que nunca (...) Es muy bueno que haya muchos autónomos y a mí me gustaría encontrarme con una representación de las pequeñas empresas que diga los intereses que tienen las pequeñas empresas. Por ejemplo, la transposición de la directiva del IVA, ¿por qué no se hace? ¿Ustedes les oyen decir esto?", se ha preguntado Díaz.

La ministra ha afirmado que hay muchos empresarios que le han dicho por la calle que "claro" que pueden subir el SMI un 3,1% a sus trabajadores. "Voy por la calle estos días y me dicen muy bien Yolanda por subir el salario mínimo", ha apuntado.

Díaz ha insistido además que las empresas están teniendo beneficios "muy llamativos", como reflejan los datos del Banco de España, por lo que entiende que "se pueden permitir el lujo de repartir un poco la riqueza".

En este sentido, ha reiterado que es "realmente grave" que una persona como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que cobra "23 veces el SMI" se oponga a subir el SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros al mes. "Son 37 euros más al mes y 518 euros más al año. Pero aún así es un salario muy escueto para mucha gente en este país", ha remarcado.