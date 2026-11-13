Guardans analiza la aparición de Begoña Gómez en campaña: "Me parece genial, la han deshumanizado y ha sido víctima de un abuso judicial absoluto"

Ignasi Guardans, analista y profesor de ciencias políticas, analiza la participación de Begoña Gómez en la campaña del PSOE. En el vídeo, los detalles.

Por primera vez, Begoña Gómez intervenía en un acto del PSOE. Gómez interrumpía este jueves en el escenario en el último mitin de la precampaña socialista en Sevilla, en el que agradecía a la militancia su respaldo durante los más de dos años que lleva siendo investigada en la causa instruida por el juez Juan Carlos Peinado.

Ignasi Guardans, analista y profesor de ciencias políticas, le parce "espléndido" que la mujer del presidente salga a hablar. Porque la han tratado como un "muñeco de trapo, de escupirle, de deshumanizarla, de hablar de ella como no se hablaría ni de un narcotraficante por parte de responsables políticos con cargo y con responsabilidad", argumenta.

Porque además, "aunque fueran ciertos el 100% de las acusaciones, cualquier persona en España tiene más derecho a la protección y a la presunción de inocencia que la que ha tenido Begoña Gómez", afirma contundente.

Por tanto, "me parece muy bien que haya un punto que en este momento salga y se presente como lo que es, no es que la victimicen es que ha sido víctima de un abuso judicial y de comunicación absoluto", concluye Guardans.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención donde analiza también el peso de las redes sociales en la campaña electoral.

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