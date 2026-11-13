Sandra León, sobre Ada Colau: "Su principal reto es mantener compacto un espacio electoral que se está desangrando"

La politóloga del CSIC analiza el desgaste de Sumar, la fuga de votantes hacia el PSOE y otras formaciones y las dificultades de Ada Colau para consolidar una alternativa electoral capaz de competir con los socialistas.

La politóloga del CSIC Sandra León ha analizado en Al Rojo Vivo la entrevista de Ada Colau con Jordi Wild y los desafíos que afronta la izquierda a la izquierda del PSOE. Según ha explicado, uno de los principales problemas de este espacio electoral es la dificultad para diferenciarse de un Gobierno del que ha formado parte. "Es una de las cuestiones duras para la izquierda a la izquierda, eso que le toca competir y diferenciarse del Gobierno habiendo sido en gran parte parte de ese Gobierno", ha señalado.

León ha destacado también el desgaste del PSOE por su gestión de los casos de corrupción y ha subrayado que la respuesta de los partidos ante estos escándalos resulta determinante para el comportamiento electoral. "Cuando se intenta estudiar cómo los partidos o cómo los votantes pasan factura a los partidos sobre casos de corrupción, es muy importante cómo gestionan ese caso", ha explicado. En este sentido, ha apuntado que, aunque los votantes asumen que pueden surgir casos de corrupción o personas problemáticas en las formaciones, "la gestión es muy importante". Una mayoría de votantes valora negativamente la actuación socialista y, ha añadido, "la izquierda también es crítica, especialmente la izquierda a la izquierda del PSOE".

Para la politóloga, sin embargo, el principal reto de Ada Colau es otro: "Mantener lo más compacto posible un espacio electoral que se desangra". León ha advertido de que los votantes de Sumar se desplazan hacia el PSOE y hacia otras formaciones, como Adelante Andalucía, que presentan propuestas novedosas y una mayor vinculación territorial. Esta fragmentación dificulta que el Frente Amplio consolide su espacio y alcance uno de los objetivos de la alianza: "Maximizar la relación entre votos y escaños". "Lo van a tener difícil", ha concluido.

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