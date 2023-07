Yolanda Díaz ha acudido a Al Rojo Vivo para analizar los resultados de las elecciones generales del 23J. La líder de Sumar ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos, dejando claro que "vamos a tener un Gobierno progresista".

Lo cierto es que los resultados de las elecciones han dejado un panorama incierto. Por un lado, el Partido Popular, a pesar de ser la lista más votada, no cuenta con los apoyos suficientes para poder formar gobierno. Por tanto, la solución para que no se tengan que repetir elecciones generales pasa porque el PSOE encuentre los suficientes para poder gobernar.

Sin embargo, Junts ya ha dejado claro que sus condiciones para un diálogo pasan por la amnistía y la autodeterminación, algo a lo que los socialistas no están dispuestos. Yolanda Díaz ha aclarado en Al Rojo Vivo esta situación y ha aprovechado también para enviar un mensaje a Alberto Núñez Feijóo.

La líder de Sumar ha respondido a las exigencias de Junts asegurando que lo importante es que se produzca un diálogo y un acuerdo. "Todas las formaciones pedirán y pondrán sus planteamientos de lo que desean y todo se irá aclimatando, llegando a un punto de encuentro que tiene que ser colectivo", ha defendido.

De esta forma, ha asegurado que cree que el acuerdo es posible para conseguir los apoyos necesarios. "Toca conformar un Gobierno progresista y es esto lo que vamos a hacer. Yo quiero transmitirle tranquilidad a la ciudadanía. Serenidad, porque sin lugar a dudas vamos a tener un Gobierno", ha recalcado.

Un momento que ha aprovechado para enviarle un contundente mensaje a Alberto Núñez Feijóo, destacando que él "no cuenta con los apoyos necesarios" para ser presidente del Gobierno. Unas declaraciones que ha realizado mientras el líder del PP asegura que no renuncia a ir a la investidura. "Sea demócrata, no tiene apoyos ni nadie con quién pactar para la investidura", ha recalcado Díaz.

Durante la entrevista, ha querido responder a Ione Belarra después de que ella dijese que "la estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado", criticando así los resultados obtenidos por Sumar el 23J. "El feminismo de Sumar es del 99%, no cae en las trampas que quiere la derecha y la extrema derecha, que es dividirnos", ha recalcado Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz ha defendido en Al Rojo Vivo que "derogar la ley mordaza y la 'herencia universal' es clave para nuestro país", y no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a Cristina Almeida. "Vuestra generación nos lo ha dado todo", ha indicado.