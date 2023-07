El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, encaja el rechazo a su investidura del PNV, uno de los partidos a los que necesita para poder gobernar, y asegura que "UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición" para negociar.

"Es evidente que mi obligación es hablar con los grupos", ha recalcado este martes el líder de los 'populares'. Conversaciones entre las que incluye la que espera tener con la segunda fuerza política que ha resultado de las urnas este 23J, el PSOE, y con Vox. A partir de ahí, dice, van a "seguir trabajando".

Preguntado por si se presentaría a una investidura sin los apoyos necesarios, Feijóo cree que no es justo decir que no se tienen los apoyos "simplemente por haber hablado con algún grupo". Es una "conclusión precipitada". Su partido tiene 136 escaños, necesitaría el 'sí' de 176 diputados en una primera votación y luego más 'síes' que 'noes' en una segunda.

Así, sin confirmar si será candidato a la investidura si no tiene los 'síes' necesarios para que no resulte una investidura fallida, el presidente del PP ha insistido en que "España merece estabilidad" y en que "sería un inmenso error que gobernasen los independentistas porque han perdido voto, han perdido escaños, han perdido voto".

"Los partidos de Estado han ganado en votos y apoyo, tenemos un resultado muy importante. Yo cumpliré mi deber e intentaré hablar con los grupos para darle a España lo que España ha votado en las urnas", ha remarcado. "A mí sí me interesa España y he recibido el mandato de las urnas para que haya un Gobierno en España y no un desgobierno de España", ha defendido.

¿Con quién puede contar Feijóo?

El PNV ya ha dicho que no hay nada que hacer, nada que negociar, porque el PP "ha cruzado una línea roja". Esta son sus pactos con Vox. El líder del partido vasco, Andoni Ortuzar, de hecho habría respondido a las llamadas de Feijóo para trasladarle "la negativa de EAJ-PNV a iniciar conversaciones de cara a facilitar su investidura". Así declinan incluso cualquier posibilidad de mantener una conversación.

Sí cuenta Feijóo con el apoyo de UPN, la formación navarra lo ha confirmado, pero en Coalición Canaria los ánimos son distintos. La diputada del partido canario AnaOramas ha rechazado que su formación vaya a apoyar una "investidura fantasma" y, en declaraciones a 'Cuatro', ha asegurado que "no hay ninguna posibilidad" de que Feijóo sea presidente.