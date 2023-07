Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, acude al plató de ARV para contestar las preguntas de Antonio García Ferreras y de los periodistas y analistas presentes en la mesa de hoy, 25 de agosto de 2023. Y lo hace dos días después de laselecciones generales del 23J donde finalmente, los partidos de derecha no lograron la suma suficiente para formar Gobierno.

Ante la pregunta de Antonio Maestre sobre la posición del Gobierno sobre la Ley Mordaza, ésta ha confesado que "es clave para nuestro país". Sin embargo, matiza que "es verdad que lo que ha pasado en este último tramo final de la legislatura tuvo que ver con otras fuerzas que en ponencia no permitieron que avanzara esta norma. Pero nuestra agenda es conocida en este sentido y vamos a hacer una negociación entre formaciones que no pensamos lo mismo. Con absoluta respeto al Gobierno no vamos a cambiar nuestra postura".

Igualmente, ha querido nombrar a la herencia universal que propuso en campaña Sumar (idea es entregar a los jóvenes 20.000 euros con vistas a corregir desigualdades de forma temprana): "Ésta es clave para nuestro país" ya que "no hay ninguna medida que hable de igualdad de oportunidad en España, cuando cerca del 50% del abandono de los estudios universitarios sucede por recursos económicos", afirma la vicepresidenta. En el video podemos ver al completo todo su argumento sobre estas dos cuestiones.