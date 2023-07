La legislación electoral contempla que la votación durante unas elecciones como las generales de hoy se desarrolle de forma ininterrumpida entre las 09:00 y las 20:00 horas y que "solo por causas de fuerza mayor podrá no iniciarse o suspenderse, una vez iniciado, el acto de la votación". En caso de suspensión de la votación, no se tienen en cuenta los votos emitidos en la mesa, ni se procede a su escrutinio.

No obstante, la ley también señala que la presidencia de la mesa electoral deberá interrumpir la votación "cuando advierta la ausencia de papeletas de alguna candidatura y no pueda suplirla mediante papeletas suministradas por los apoderados o interventores" de la misma. En ese caso, debe avisar a la Junta de Zona para que las provea y la interrupción no puede durar más de una hora. Además, esta se prorrogará tanto tiempo como haya estado interrumpida.

En resumen, el horario de los colegios electorales es de 9:00 a 20:00, por lo que se puede votar hasta las 20:00, siempre y cuando no se haya paralizado la votación. Si se ha hecho, tendrán que extender el horario de votación.

Eso sí, mucho ojo: si son las 20:00, estás en el centro de votación y aún no has votado, el presidente o la presidenta de tu mesa electoral te tendrá que permitir votar; no así si estás en las inmediaciones del colegio pero aún no habías entrado en las instalaciones. En este último caso, no tienen por qué permitirte entrar para depositar tu papeleta.