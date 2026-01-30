Vico analiza la violencia política de ICE: "Están aplicando la sociología inventada tras la Segunda Guerra Mundial a rajatabla"

Ante un escenario atroz que pone en jaque a la democracia en EEUU, David Vico lanza una advertencia clara: "La única posibilidad, por ahora, es que sea toda la población la que salga a la calle de forma constante para intentar dinamitar esta situación".

El filósofo David Vico ha analizado, desde una perspectiva filosófica y sociopolítica, la crueldad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante la administración de Donald Trump, una práctica que no se detiene ni siquiera ante la enfermedad ni la niñez. Para explicar estas dinámicas, Vico recurre al experimento de la prisión de Stanford, el estudio de psicología social que analizó cómo el poder y los roles pueden transformar el comportamiento humano.

"El tirano no gobierna, el tirano se sostiene, pero no gobierna. Esto lo explica muy bien Aristóteles", señala Vico. Y añade: “¿Qué significa esto? Que el tirano no quiere una ciudadanía fuerte ni un pueblo fuerte. Lo que necesita es una sumisión débil. No quiere ciudadanos, quiere súbditos".

Según el filósofo, la creación de súbditos se apoya en ciertos rasgos de la condición humana y en las limitaciones del cerebro. "Esto se demostró de forma muy clara en el famoso experimento de la cárcel de Stanford, en 1971. Bastó someter a individuos a una sensación de control y poder, engrandecer artificialmente su autoridad, para que actuaran de forma brutal y deshumanizada contra quienes eran percibidos como prisioneros".

Vico sostiene que estas dinámicas del gobierno trumpista no son improvisadas. "El cerebro humano tiene muchos defectos. Por eso digo que han hecho los deberes: están aplicando la sociología que tuvo que inventarse después de la Segunda Guerra Mundial para entender cómo se somete a una población. Y lo están aplicando a rajatabla".

En esa lógica, explica, la base del experimento de Stanford —y de este tipo de políticas— es la deshumanización de la víctima y la absolución moral del ejecutor. "Se convierte a la persona en una cosa. El que ejecuta se escuda en el ‘yo solo cumplo órdenes’. Estas personas dejan de ser personas: pasan a ser números. Y cuando solo apartas números, desaparece cualquier imperativo moral".

Ante este escenario, Vico advierte que "la única posibilidad, por ahora, es que sea toda la población la que salga a la calle de forma constante para intentar dinamitar esta situación. Pero esto también está en los libros: primero se recortan libertades. Se elimina la libertad de asociación y, después, el derecho a opinar y a expresarse".

