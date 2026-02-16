El vaticinio de Carlos Cué sobre el PSOE con respecto a Felipe González: "Han roto totalmente con él, pero no creo que lo expulsen del partido"

Una vez más, el expresidente socialista fue muy crítico con Pedro Sánchez, llegando incluso a decir que si Sánchez se presenta de nuevo en las generales, votaría en blanco. En el vídeo podemos ver al completo la reacción y el análisis del periodista Carlos E. Cué.

La semana pasada, una vez más, el expresidente del Gobierno, Felipe González, fue muy crítico con las políticas de Pedro Sánchez, pero esta ocasión, fue un poco más allá, asegurando que si Sánchez se presentaba de nuevo a las elecciones generales, votaría en blanco. Además, dijo que prefería pactar con Vox antes que con Bildu.

La respuesta de algunos socialistas, incluso ministros como Ángel Víctor Torres o Ana Redondo, no se han hecho esperar, pero ¿expulsará el PSOE a Felipe González? "No creo que le expulse, aunque es una decisión que solo puede tomar Pedro Sánchez. Evidentemente, han roto totalmente con él y creen que es un salto brutal pedir que no se vote a tu partido, pero de ahí a echarlo, yo yo no lo creo. Pero ya veremos", afirma Carlos Cué, periodista de El País.

Por su parte, el periodista de El Mundo, Carlos Segovia, también se mostraba de acuerdo con que no le iban a hacer, pero espeta: "Es verdad que Felipe González ha dicho cosas que por la mitad han expulsado ya a personas del partido. Recordemos a Nicolás Redondo Terreros".

Pero esto, puntualiza Cué, era diferente, porque en este caso pidió el voto para otro partido: "Pedir el voto en blanco es grave, pero pedir el voto para otro partido está, en cualquier partido, también el PP, en los estatutos como motivo de expulsión", explica y concluye.

