Carlos Segovia, tajante: "No creo que el PSOE se atreva a echar a Felipe González del partido"

El subdirector de 'El Mundo' ha afirmado en Al Rojo Vivo que "por la mitad de cosas que ha dicho Felipe González han echado a otras personas del partido", poniendo como ejemplo el caso de Nicolás Redondo Terreros, pero cree que en este caso el PSOE "no se va atrever" a echarlo.

Carlos Segovia, subdirector de 'El Mundo', considera que son "palabras mayores echar a un referente del PSOE y para la política española como Felipe González", por lo que no cree que su partido vaya a hacerlo, aunque ha apostillado que "es verdad que Felipe González ha dicho cosas que por la mitad han expulsado a otras personas del partido", y ha puesto como ejemplo el caso de Nicolás Redondo Terreros.

"Con los cánones que aplica el PSOE, sí sería para un expediente de expulsión de Felipe González, pero yo creo que no se va a atrever", ha expresado el periodista, tras lo que ha señalado que "este año se cumple el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea".

"Si el PSOE echara a Felipe González en un año como este, con esa decisión que yo creo que ha sido el mayor acierto de la Transición de la democracia española, que fue anclar España a Europea, me parecería una locura, pero no sé hasta dónde llegará Ferran", ha manifestado Segovia, quien cree que en el PSOE "no se van a atrever a hacer algo así".

