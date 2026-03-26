Vallín critica que el PP no tenga una posición clara en la guerra: "A Feijóo le veo como el meme de John Travolta mirando para un lado y otro sin saber dónde colocarse"

"Sabemos qué posición adopta la política exterior española del actual Gobierno, pero no tenemos ni idea de cuál es la posición de la derecha española", analiza en este vídeo el periodista y escritor Pedro Vallín, sobre todo la del PP, porque "Vox está posicionado con Trump".

Pedro Vallín, periodista y escritor, analiza las posiciones de nuestros dirigentes en la guerra de Irán y critica al PP por no ser realmente claro en sus posiciones sobre política exterior.

Sobre la guerra, señala, hay dos posiciones una moral y otra política: "La moral es que nadie está contra la guerra o a favor de la guerra. Y ahí, la política exterior del Gobierno se mueve en un marco muy cómodo, incluso en el ámbito internacional".

Ahora bien, en cuanto al PP confiesa que "sigo echando de menos desde el PP, más que algo tan concreto como darle el plácet al Gobierno de apoyarle las medidas o no apoyarse o abstenerse, una ubicación en el mundo en el que en el que nos estamos colocando".

Así, tal como argumenta, "Trump no es un fenómeno duradero, pero ha destruido un mundo de consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a un mundo desconocido en el cual, sí sabemos qué posición adopta la política exterior española del actual Gobierno, pero no tenemos ni idea de cuál es la posición de la derecha española", sobre todo la del PP.

"Vox sigue alineado básicamente con Trump y por ello, en toda Europa, las derechas están sufriendo mucho. Y a Feijóo le veo como el meme de John Travolta mirando para un lado y para otro y sin saber en qué dirección colocarse", explica y concluye Vallín.

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