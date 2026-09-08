Nueva noche de tensión en Ceuta con actos vandálicos y quema de contenedores

Los detalles Estos altercados se producen después de la noche de altercados del día anterior en Ceuta en la que los bomberos tuvieron que atender diferentes fuegos en contenedores.

Tras más de un mes desde la entrada masiva de migrantes, la tensión en Ceuta aumenta con altercados nocturnos que han incluido actos vandálicos como la quema de contenedores. En la última noche, los bomberos intervinieron en dos incendios: uno en avenida Otero, donde un contenedor sufrió un 20% de daño, y otro en Calle Calderón de la Barca, con un 30% de afectación. La noche anterior, se incendiaron tres automóviles y varios contenedores en distintos puntos. Desde el 30 de julio, las llamadas al 112 han aumentado un 150%, desbordando a las fuerzas de seguridad locales.

Más de un mes después de la entrada masiva de migrantes, la tensión crece por momentos en Ceuta tras dos noches de altercados que han dejado diferentes actos vandálicos, entre ellos, varios contenedores quemados en la ciudad autónoma.

Según ha podido saber laSexta, los bomberos han tenido esta noche dos intervenciones. A las 00.30 de la noche tuvieron aviso de un contenedor quemado en avenida Otero. El contenedor quedó con una afectación del 20% y tuvieron que utilizar unos 1.000 litros de agua para su extinción.

Por otro lado, a las 4:55 de la madrugada, otro contenedor ardía en Calle Calderón de la Barca, afectando al contenedor en un 30%. Tuvieron que utilizar unos 600 litros de agua. Los bomberos desconocen quién realizó estos actos vandálicos.

Estos altercados se producen después de la noche de tensión del día anterior en Ceuta en la que los bomberos tuvieron que atender el fuego originado en tres automóviles estacionados en el Polígono, otro en Hadú y un tercero en la zona de Cría Caballar. También se registró la quema de hasta tres contenedores en otros lugares, aunque se desconoce la autoría de estos hechos.

La noche anterior además, se prendió fuego a varios enseres en los montes de la ciudad, concretamente en asentamientos ilegales de migrantes, especialmente en el Arroyo de las Bombas en la barriada del Príncipe.

Desde el pasado 30 de julio, cuando alrededor de 80.000 migrantes entraron en la ciudad autónoma, han subido un 150% las llamadas al 112 en Ceuta por sucesos. Unas incidencias que las fuerzas de seguridad no pueden atender.

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