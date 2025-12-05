Valdivia reflexiona sobre cuál será el resultado de las elecciones en Extremadura: "El PP va a depender más de Vox"

El periodista ha desvelado en Al Rojo Vivo qué cree que ocurrirá en las elecciones en Extremadura, destacando que suponen el "arranque del ciclo electoral". "El PSOE se encuentra en las horas más bajas", ha señalado.

Antonio Ruiz Valdivia ha reflexionado sobre lo que cree que ocurrirá en las elecciones que se van a celebrar en Extremadura, destacando que suponen el "arranque del ciclo electoral".

Un arranque electoral que ha sido elegido por el Partido Popular. El periodista ha recordado que María Guardiola decidió adelantar la convocatoria para no "depender de Vox". Sin embargo, él cree que va a ocurrir todo lo contrario.

"No puede ser un éxito para el PP si va a depender más de la extrema derecha", ha asegurado, añadiendo que habrá que ver cuánto sube el apoyo al partido liderado por Santiago Abascal.

En cuanto al PSOE, Valdivia ha reconocido que se encuentra en sus horas "más bajas" con un candidato "muy cuestionado".

De esta forma, ha confesado que cree que el análisis del día siguiente será que el PP "va a depender mucho más" de la ultraderecha. Una situación que ha indicado que en el PSOE consideran que les puede servir para "una reacción en clave nacional" que active el voto socialista.

