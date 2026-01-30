Valdivia defiende la regularización extraordinaria: "Es una cuestión de justicia social y también un beneficio económico probado"

Para Valdivia, el debate es claro: "El problema de fondo es que el Partido Popular no quiere políticas sociales". Así lo ha expresado al criticar el rechazo del PP a medidas como el decreto ómnibus sobre pensiones y vivienda.

Si alguien faltaba en el debate sobre la regularización extraordinaria de la migración era Elon Musk. El magnate ha reaccionado en X con un escueto "wow" al retuitear la publicación de un usuario que afirmaba que "España acaba de legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales para 'derrotar a la extrema derecha'".

El comentario no ha pasado desapercibido y ha sido objeto de debate en Al Rojo Vivo. Allí se ha pronunciado el periodista Antonio Ruiz Valdivia, que ha puesto el foco en una aparente contradicción: "Por cierto, Elon Musk está en contra de la migración y de la regularización, pero él mismo es un migrante. Es sudafricano y, además, está influyendo en el Gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que es un migrante multimillonario. Yo creo que el debate debería empezar ahí".

Valdivia ha defendido después la regularización extraordinaria desde una perspectiva de justicia social y económica: "Estamos hablando de personas que trabajan en este país, que viven en este país y que contribuyen a este país. Por lo tanto, es una cuestión de justicia social y también económica. Además, está demostrado que estas regularizaciones son beneficiosas para el conjunto del país".

También ha abordado uno de los argumentos más repetidos en contra de la medida: la supuesta compra de votos. "Escucho decir que esta regularización se hace para comprar votos, lo cual es falso, porque estas personas no pueden votar".

En ese punto, Valdivia ha recordado un precedente histórico: "José María Aznar hizo una regularización extraordinaria. Tan bien la hizo que el Partido Popular ganó elecciones después de aquella regularización. Y ahora hablamos de deshumanización a raíz del tuit de Elon Musk y del discurso del Partido Popular. Pues no hay nada más inhumano que no considerar dignas a las personas que están en nuestro país trabajando, colaborando y cotizando".

Por último, ha ampliado la crítica al rechazo del Partido Popular a otras medidas sociales, como el decreto ómnibus que incluye medidas sobre pensiones y vivienda: "Cuando hablamos de lo inhumano, tampoco lo es votar en contra de un decreto que protege las pensiones. O rechazar una medida sobre vivienda diciendo que fomenta la ocupación, cuando eso es mentira. No se trata de ocupación, sino de una moratoria. Si una persona, por problemas sociales, no puede pagar un mes de alquiler, el Gobierno compensa a los propietarios —especialmente a los grandes tenedores—. Lo verdaderamente inhumano es bloquear estas medidas sociales".

Y concluye: "El problema de fondo es que el Partido Popular no quiere este tipo de políticas sociales".

