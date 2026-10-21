Valdivia analiza la visita del presidente de Argentina: "Si gana la coalición PP-Vox el 29N, España pasará a estar al lado de Trump, de Netanyahu y de Milei"

El presidente de Argentina, Javier Milei, está en España para apoyar a los partidos de ultraderecha y derecha en la campaña de las elecciones del 29 de noviembre. Nada más casi aterrizar, ya ha cargado contra el presidente del Gobierno de España, al socialismo en general e incluso, ha insultado a una periodista.

Según analiza el periodista Antonio Ruiz Valdivia, la amistad de Javier Milei con Santiago Abascal o con Isabel Díaz Ayuso "importa mucho" ya que "el 29 de noviembre España también se juega su futuro internacional". Esto es, "si gana la coalición PP-Vox en 29N, España pasará al lado de Trump, de Netanyahu y de Milei".

"Son apoyos públicos, que se han dicho por parte de los miembros de la derecha, el apoyo", explica Valdivia. Por ejemplo, sabemos que con Ayuso, Milei sí tiene una amistad y, además, ambos "tienen un rasgo en común que el odio a la educación pública". Tanto es así que "Milei ha rebajado un 47% el presupuesto en Argentina".

Pero también hay cosas que comparten como son las las pensiones: "Javier Milei ha congelado las pensiones, que es de lo que están hablando ya Ester Muñoz (PP) o el señor Figaredo (Vox)", concluye Valdivia. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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