Ahora

ELECCIONES 29N

Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Vista Madrid

Milei responde a la pancarta del PSOE: "Estúpidos. Me encanta que me rechacen los empobrecedores"

El contexto El PSOE ha desplegado una lona en Ferraz coincidiendo con la visita del presidente argentino a la capital española para enviarle un mensaje. "Zurdos y orgullosos", han señalado.

Imagen de archivo de Javier Milei durante su visita a Madrid.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reaccionado a la lona que el PSOE ha desplegado en la fachada de la sede del partido en Ferraz coincidiendo con su visita a Madrid. "Estúpidos. Me encanta que me rechacen los empobrecedores", ha señalado.

En concreto, con esta pancarta, los socialistas han querido enviarle un claro mensaje al argentino tras sus ataques. "Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España", se puede leer.

Además, Pedro Sánchez ha publicado un vídeo en sus redes sociales señalando que "hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos y zurdas" y ha continuado diciendo que "si subir las pensiones es ser zurdo. Yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos es ser zurdo. Yo también soy zurdo", ha dicho junto a más medidas. "Así que sí, soy zurdo y a mucha honra", ha concluido.

Milei ha reaccionado a esta bienvenida que ha recibido por parte del PSOE señalando que él "No pierde el tiempo en estúpidos incompetentes zurdos". El presidente argentino ha señalando que le encanta que le rechacen los "socialistas empobrecedores".

Los ataques hacia el presidente del Gobierno de España no han cesado desde su llegada al país. Tan solo unos minutos después de aterrizar, el ultra ha cargado duramente contra Sánchez, a quien ha tildado de "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador".

En el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Milei ha pedido escuchar a los argentinos "en términos políticos". "Hemos visto lo que pasa cuando se deja llegar al socialismo. Es posible reinvertir el sendero. La decadencia es una elección y queremos que sueñen con futuro digno. La libertad no tiene precio", ha dicho.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El ultra Milei lanza graves insultos a Sánchez en Madrid llamándole "delincuente" y "dictador": "Hay que sacar a los socialistas a patadas"
  2. Elecciones generales 29N en directo | El Constitucional rechaza el recurso por la 'ley de nietos' y mantiene la suspensión del voto a miles de nacionalizados
  3. Tensión, disturbios y cargas policiales en un acto de Abascal en A Coruña
  4. El Gobierno vasco compra a Blackstone 510 viviendas protegidas en Donostia por 196.000 euros cada una para mantenerlas como alquiler protegido
  5. Los disturbios en Francia disparan a la ultraderecha en las encuestas: Le Pen amplía su ventaja en las presidenciales francesas de 2027
  6. Detenido el presunto autor del asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años en Carabanchel (Madrid)