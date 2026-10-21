Milei responde a la pancarta del PSOE: "Estúpidos. Me encanta que me rechacen los empobrecedores"

El contexto El PSOE ha desplegado una lona en Ferraz coincidiendo con la visita del presidente argentino a la capital española para enviarle un mensaje. "Zurdos y orgullosos", han señalado.

El presidente argentino, Javier Milei, ha criticado al PSOE tras su llegada a Madrid, donde los socialistas desplegaron una lona en su sede con el mensaje: "Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España". Milei respondió calificando a los socialistas de "empobrecedores" y "estúpidos incompetentes". Por su parte, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, publicó un vídeo en el que defendió ser "zurdo" si eso significa mejorar las pensiones y el tiempo familiar. Milei también atacó a Sánchez, llamándolo "delincuente" y "dictador", y defendió la libertad como un valor esencial.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reaccionado a la lona que el PSOE ha desplegado en la fachada de la sede del partido en Ferraz coincidiendo con su visita a Madrid. "Estúpidos. Me encanta que me rechacen los empobrecedores", ha señalado.

En concreto, con esta pancarta, los socialistas han querido enviarle un claro mensaje al argentino tras sus ataques. "Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España", se puede leer.

Además, Pedro Sánchez ha publicado un vídeo en sus redes sociales señalando que "hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos y zurdas" y ha continuado diciendo que "si subir las pensiones es ser zurdo. Yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos es ser zurdo. Yo también soy zurdo", ha dicho junto a más medidas. "Así que sí, soy zurdo y a mucha honra", ha concluido.

Milei ha reaccionado a esta bienvenida que ha recibido por parte del PSOE señalando que él "No pierde el tiempo en estúpidos incompetentes zurdos". El presidente argentino ha señalando que le encanta que le rechacen los "socialistas empobrecedores".

Los ataques hacia el presidente del Gobierno de España no han cesado desde su llegada al país. Tan solo unos minutos después de aterrizar, el ultra ha cargado duramente contra Sánchez, a quien ha tildado de "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador".

En el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Milei ha pedido escuchar a los argentinos "en términos políticos". "Hemos visto lo que pasa cuando se deja llegar al socialismo. Es posible reinvertir el sendero. La decadencia es una elección y queremos que sueñen con futuro digno. La libertad no tiene precio", ha dicho.

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