Manuel Cobo compara las faltas de respeto de Milei con las del Gobierno: "Lo he visto en el Congreso y constantemente por parte del sanchismo"

El tertuliano de Al Rojo Vivo critica los ataques del presidente argentino a los periodistas, pero señala que también ha presenciado descalificaciones similares por parte de Pedro Sánchez y otros representantes de la izquierda en España.

Manuel Cobo, diputado del PP, ha analizado en Al Rojo Vivo la polémica visita del presidente argentino, Javier Milei, a España y ha criticado sus descalificaciones a los periodistas. Sin embargo, el tertuliano ha extendido sus reproches al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de recurrir también a los ataques contra los profesionales de la información cuando sus preguntas o sus líneas editoriales resultan incómodas.

"Lo que he visto de Milei me parece una absoluta falta de respeto a los periodistas. Pero lo he visto aquí en España constantemente por parte del Gobierno, por parte del presidente del Gobierno, cuando habla de los pseudomedios, cuando descalifica a un montón de periodistas porque no comparten sus mismas ideas", ha afirmado Cobo, que ha comparado la actitud del mandatario argentino con la de representantes del Ejecutivo y de la izquierda española.

El tertuliano también ha recordado los reproches dirigidos a periodistas como Antonio García Ferreras y Ana Rosa Quintana durante intervenciones en el Congreso de los Diputados. "Si no te gusta lo que te preguntan, contesta lo que quieras", ha defendido Cobo, que ha insistido en que este tipo de descalificaciones no son exclusivas de Milei. "Lo he visto en directo en el Congreso de los Diputados y lo veo constantemente por parte del sanchismo", ha concluido.

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