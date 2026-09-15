Pilar Gómez, muy crítica con las respuestas de Sánchez sobre Marruecos: "El Gobierno de España a día de hoy no ha actuado en Ceuta"

La periodista Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', reacciona en Al Rojo Vivo a las respuestas que dio Pedro Sánchez, en su entgrevista en El Intermedio, sobre la actuación de Marruecos en la crisis de Ceuta.

Por primera vez desde que comenzó la crisis de Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en El Intermedio, con El Gran Wyoming y Sandra Sabater, ha negado que Marruecos sea el responsable de la entrada de migrantes y que el Ejecutivo español lo esté tapando ante algún tipo de chantaje.

"Estos bulos que se están propagando, a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos (...) Nunca he dicho que no vayamos a hacer una respuesta contundente a Marruecos si se prueba que está detrás. Pero no hay información que plantee su autoría", aseguró el presidente.

Por su lado, su socio de Gobierno, Sumar, le ha recordado que "Marruecos no es un socio fiable" para "dejar en sus manos nuestras fronteras".

"Marruecos ha actuado de una forma muy inteligente para sus intereses, no para los nuestros", afirma en Al Rojo Vivo la periodista Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', en respuesta a las declaraciones de Sánchez en 'El Intermedio'.

Es decir, "si Marruecos quería provocar un colapso en Ceuta, lo ha hecho. Y si Marruecos quería demostrar que cuando quiere puede meter presión al Gobierno de España, también lo ha hecho", añade Gómez, señalando que, por tanto, "el problema es que nosotros no hemos actuado de forma ni inteligente ni no inteligente. El Gobierno de España a día de hoy no ha actuado porque sigue teniendo a miles de migrantes en las calles de Ceuta".

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