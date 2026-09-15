Vivas exige "claridad" al Gobierno ante la crisis de Ceuta: "No es lógico que no haya dimitido nadie salvo el jefe de Gabinete de la Delegación por una pelea con el delegado"

Los detalles El presidente ceutí ha lamentado que 45 días después todavía no se haya solucionado la presencia en la ciudad de unas 13.000 personas, entre adultos y menores.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha exigido que el control fronterizo de Ceuta esté bajo la supervisión de España y Europa, y no de Marruecos, a quien considera poco fiable. Durante una entrevista en "El Hormiguero", Vivas calificó la situación en Ceuta como una "invasión" y criticó la gestión del Gobierno español, acusándolo de indolencia e irresponsabilidad. Además, destacó la necesidad de aclarar los eventos antes, durante y después de la crisis, y pidió apoyo y solidaridad para Ceuta. Vivas también agradeció al pueblo ceutí por su resiliencia y dignidad.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha reclamado este lunes por la noche que el control de la frontera de Ceuta debe estar "en manos de España y Europa" y "no de Marruecos, que no es un país fiable", al tiempo que ha lamentado la "indolencia y la irresponsabilidad" con la que se está tratando la crisis de la ciudad.

Juan Jesús Vivas ha realizado esta reflexión en una entrevista en el programa "El Hormiguero", conducido por Pablo Motos, donde ha dejado claro que lo ocurrido en la ciudad ha sido una "invasión, no una crisis migratoria, además de un ataque híbrido".

El presidente ceutí ha lamentado que 45 días después todavía no se haya solucionado la presencia en la ciudad de unas 13.000 personas, entre adultos y menores. "Hay indolencia, irresponsabilidad y un manifiesto intento de no molestar a Marruecos", ha argumentado Vivas sobre la labor de un Gobierno como el español "que no ha estado a la altura de sus obligaciones".

Vivas ha dejado claro que "si se hubieran puesto todas las capacidades, esto se tendría que haber evitado pero se hicieron casos sordos a los avisos, al CNI y tampoco sé si había un plan previsto de actuación ya que en mayo de 2021 ocurrió algo similar", en alusión a la entrada de 15.000 personas.

Vivas pide conocer la verdad "del antes, durante y después"

El presidente ha lamentado la imagen que está ofreciendo España porque "nos deja en un mal lugar como país, sobre todo por el espectáculo de contradicciones y desmentidos en un asunto tan crucial, lo cual afecta a la marca España y pienso que son síntomas de debilidad".

Ha sido crítico con Marruecos al entender que "no puede interferir en la política nacional de España respecto de Ceuta y Melilla. A Marruecos hay que ponerle las cosas claras y Europa también le debe pedir a Marruecos que cumpla sus obligaciones".

Vivas ha considerado que lo ocurrido no puede quedar en el olvido. "Se requiere claridad y nunca renunciar a conocer la verdad del antes, durante y después. No es lógico que no haya dimitido nadie salvo el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno por una pelea con el delegado", ha comentado.

Ha pedido "proteger" la figura del rey, "que es la autoridad del Estado más interesada en nuestra situación" y ha requerido del apoyo del resto de España "para que no nos olvida porque los necesitamos ya que Ceuta precisa de su apoyo y su solidaridad".

Y ha tenido palabras de agradecimiento al pueblo ceutí "por su dignidad, por no rendirse, por mantenerse en pie y no tirar la toalla", ha añadido el presidente ceutí que fue recibido en el plató a gritos de "Ceuta, Ceuta".

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