Urquizu cuestiona que Sánchez ponga fechas para la crisis de Ceuta: "Es muy probable que lleguemos a las elecciones y sigan los campamentos ahí"

Ignacio Urquizu considera "bastante optimista" que la situación en Ceuta esté estabilizada en diciembre y advierte de que el proceso administrativo podría prolongarse hasta mayo.

Ignacio Urquizu analiza la fecha anunciada por el presidente del Gobierno para que la situación en Ceuta quede "estabilizada". El Ejecutivo ha fijado, por primera vez, un horizonte temporal para abordar esta crisis antes de que termine el año, concretamente en diciembre.

Sin embargo, Urquizu considera que plantear que la situación estará estabilizada para entonces es "bastante optimista". A su juicio, el cumplimiento de ese plazo no dependerá únicamente de la voluntad del Gobierno, sino también de unos procedimientos administrativos que pueden prolongarse durante meses y que son necesarios para clasificar y documentar a todas las personas afectadas.

"No creo que vaya a depender de él, porque los procedimientos administrativos por los cuales se tiene que clasificar a todas estas personas y documentarlas después van a llevar muchísimo tiempo", señala.

En este sentido, recuerda las cifras aportadas por el periodista José Enrique Monrosi, quien ha estado sobre el terreno y explicó que actualmente se está consiguiendo clasificar y documentar a unas 50 o 60 personas al día. Una cifra que, puesta en contexto, refleja la magnitud del problema, ya que se estima que hay entre 8.000 y 10.000 personas pendientes de este proceso.

"Si van a 60 personas al día, realmente es muchísimo optimismo pensar que a final de año estará la cosa más o menos estabilizada", apunta Urquizu. En su opinión, todo indica que el proceso podría prolongarse bastante más allá de diciembre.

Por este motivo, considera que el Gobierno debería ser más prudente a la hora de fijar fechas concretas para la resolución de la crisis. "No es bueno que ponga fechas ni horizontes porque seguramente se van a incumplir", advierte. Además, señala que establecer un plazo genera un problema político si finalmente no se cumple: "Dentro de tres meses todo el mundo le preguntará: 'Usted dijo que...'".

Urquizu insiste en la necesidad de actuar con mayor cautela a la hora de establecer un horizonte temporal y plantea incluso la posibilidad de que la situación continúe hasta mayo, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas.

"Todo pinta a que es muy probable que lleguemos a mayo, a las elecciones municipales y autonómicas, y estén los campamentos ahí. Es decir, que se produzca un proceso electoral con toda esta situación. Y si tú ya has dicho que lo ibas a resolver unos meses antes, pues tienes un problema", concluye.

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