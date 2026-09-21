Entrevista en Al Rojo Vivo
Torres tacha de "penoso" el ataque a una diputada ceutí: "No se puede avivar la violencia"
¿Qué ha dicho? El ministro de Política Territorial ha indicado que es importante que todos "condenen lo ocurrido", destacando que no van a conseguir salir de esta situación "echando más gasolina".
Resumen IA supervisado
Ángel Víctor Torres ha condenado la agresión sufrida por la diputada de Ceuta Ya, Julia Ferreras, a manos de manifestantes en Ceuta, calificándolo de "penoso" en una entrevista en Al Rojo Vivo. El ministro de Política Territorial ha subrayado que no se debe "avivar la violencia", recordando un incidente similar con voluntarios de Cruz Roja. Torres enfatiza la importancia de condenar estos actos y evitar "echar más gasolina" a la situación. Además, ha destacado que hay personas que promueven hostilidad hacia los migrantes, lo cual no ayuda. Insiste en la necesidad de facilitar la filiación y retorno de los migrantes.
* Resumen supervisado por periodistas.
Ángel Víctor Torres ha condenado la agresión a la diputada de Ceuta Ya Julia Ferreras por parte de unos manifestantes en la ciudad autónoma. "Esto no se puede repetir porque es penoso", ha señalado en una entrevista en Al Rojo Vivo.
El ministro de Política Territorial ha reclacado que no se puede "avivar la violencia", recordando que algo parecido sucedió cuando a unas personas de Ceuta que iban como voluntarias a ayudar para llevar comida de Cruz Roja se les impidió relizar dicha labor humanitaria.
"Es importante que todos condenemos lo ocurrido", ha recalcado, indicando que hay que intentar salir de esta situación y eso no se consigue "echando más gasolina".
Torres ha confesado que cree que hay gente que está intentando hacer, precisamente, esto último. "Hay quien afirma que hay que cazar al migrante, y eso no ayuda en absoluto", ha destacado.
De esta forma, ha insistido en que lo que hay que hacer es ayudar para que las personas que están en Ceuta puedan ser filiadas y devueltas a su país.
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