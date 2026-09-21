Afra Blanco carga contra Mazón: "Tiene narices. Se está pegando la vida padre con dinero público pagado por los valencianos"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista carga contra Carlos Mazón por su silencio sobre la DANA y critica que siga ocupando su escaño mientras evita dar explicaciones sobre su gestión de la tragedia.

Carlos Mazón vuelve a recurrir al silencio para evitar responder a las preguntas que todavía rodean su gestión de la DANA que azotó la Comunitat Valenciana en octubre de 2024. El expresident ha trasladado a los diputados de la comisión del Congreso que, a su juicio, lo "procedente" es no realizar "ninguna declaración pública" hasta que finalice la instrucción judicial.

Una decisión que ha provocado la contundente reacción de la sindicalista Afra Blanco, que ha ironizado sobre la actitud del expresident: "La barba no le quita la cara de sinvergüenza ni la acción de sinvergüenza. ¿Eso es contención de lenguaje?", ha señalado.

Blanco ha insistido en sus críticas y ha asegurado que Mazón mantiene tanto "la cara de mentiroso" como "la acción negligente".

La sindicalista también ha puesto el foco en el impacto que la gestión de la tragedia sigue teniendo sobre las víctimas y sus familias: "Lo durísimo que tiene que ser para esas víctimas, para esas familias, para esas personas que cada mañana se levantan y ven que los suyos no están por una actuación absolutamente negligente de un president que no se sabe, a día de hoy —bueno, nosotros lo sabemos, él no lo confiesa— dónde estaba o cuánto queda, en el fondo, de esa botella".

Finalmente, Blanco ha cuestionado que Mazón continúe ocupando su escaño: "Lo cierto es que se está pegando la vida padre con dinero público, pagado por los valencianos y valencianas. Tiene narices, porque se está pegando la vida padre y su partido sigue manteniéndolo ahí, en ese escaño y aforado".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido