Afra Blanco, tras abrir Peinado juicio oral contra Begoña Gómez: "Pa' lo que me queda en el convento, me cago dentro; eso es lo que está haciendo el juez"

La sindicalista Afra Blanco asegura en este vídeo que como el juez se va a jubilar, le da exactamente igual, lo que hace: "El problema de todo el procedimiento es que, ante un procedimiento absolutamente irregular, qué más le da que le llamen la atención, si total se va a jubilar".

Finalmente, el juez ha abierto juicio oral a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación. El magistrado envía así a la mujer del presidente, y también a su asesora, Cristina Álvarez, a juicio antes de jubilarse esta semana.

"Pa' lo que me queda en el convento, me cago dentro. Eso es lo que está haciendo Peinado", afirma contundente en Al Rojo Vivo la sindicalista Afra Blanco.

"Como hemos dicho en más de una ocasión que esto va a acabar en el mismo momento en el que este señor se jubile", añade, señalando que "el problema de todo el procedimiento es que, ante un procedimiento absolutamente irregular, qué más le da que le llamen la atención, si total se va a jubilar".

Ahora bien, tal como confiesa Blanco, "lo que me preocupa realmente de todo esto es el precedente que se va a marcar para todo trabajador o trabajadora que pueda llegar a destinar en algún momento de su jornada laboral, mandar un email o un correo, o hacer una llamada o recibir una llamada fuera de su objetivo laboral. Porque en esto estamos. Porque hay un informe donde dice que la señora Begoña Gómez no se ha lucrado, pero a Peinado le da igual".

Por tanto, eso, "pa' lo que me queda en el convento me cago dentro", insiste y remata Blanco.

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