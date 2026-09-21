Afra Blanco, sobre el ataque a la diputada ceutí: "Los querían matar, y punto. Ese era el objetivo"

La sindicalista ha condenado en Al Rojo Vivo el ataque al coche de la diputada Julia Ferreras en Ceuta y ha advertido del deterioro del debate político tras la crisis vivida en la ciudad: "El resultado de la política miserable, de las mentiras, es esto. A esto hemos llegado".

En Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco ha reaccionado con contundencia a los graves incidentes ocurridos el domingo en Ceuta, donde el vehículo en el que viajaba Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya en la Asamblea ceutí, fue atacado por un grupo de manifestantes.

Durante los altercados, varios de los presentes lanzaron huevos y piedras contra el coche, que tuvo que abandonar la zona del puerto escoltado por la Policía.

Blanco ha condenado duramente estos hechos y ha señalado que, a su juicio, el objetivo de los atacantes era claro: "Los querían matar, y punto. Y ya está. Da igual si eran anarquistas, comunistas, sindicalistas o socialistas. Los querían matar".

La sindicalista también ha cuestionado la supuesta heroicidad de este tipo de actuaciones: "¿Qué hay de heroico en coger una piedra y tirarla contra un coche? ¿Qué buscas con esto? ¿Qué hay de heroico en insultar, en degradar, en deshumanizar, en perseguir a periodistas o a políticos? ¿Qué hay de heroico?".

Blanco ha insistido en la gravedad de lo ocurrido y ha resumido así su interpretación de los hechos: "¿El objetivo cuál era? Matarlos. Punto. Digámoslo así".

Finalmente, ha vinculado estos episodios con el deterioro del debate público y político tras la crisis que se vive en Ceuta: "El resultado de la política miserable, de las mentiras, es esto. A esto hemos llegado".

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