Manifestantes en Ceuta destrozan el coche de la diputada de la Asamblea Julia Ferreras

¿Qué ha pasado? Durante los altercados, varios de los presentes han lanzado huevos y piedras contra al menos un vehículo, que ha tenido que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía.

En Ceuta, se han producido altercados a la salida del puerto debido a la llegada del colectivo 'Negu Gorriak/Derecho a Techo', que pretendía prestar ayuda humanitaria. Varias personas se concentraron para expresar su rechazo, lanzando huevos y piedras contra vehículos. Un coche destrozado, perteneciente a la diputada Julia Ferreras, fue atacado por manifestantes, aunque no estaba relacionado con el colectivo. Ferreras ha denunciado el incidente ante la Policía. Las fuerzas de seguridad, incluidas las Unidades de Intervención Policial, permanecieron en el lugar para evitar nuevos disturbios, y al menos un joven fue retenido para su identificación.

Al menos una persona ha sido retenida en un vehículo policial a raíz de los altercados registrados esta tarde a la salida del puerto de Ceuta, donde varias decenas de personas se han concentrado coincidiendo con la supuesta llegada a la ciudad autónoma de integrantes del colectivo 'Negu Gorriak/Derecho a Techo'.

A través de redes sociales, varios grupos de ceutíes se habían convocado a la salida de vehículos del puerto para expresar su rechazo a la llegada de este grupo que consideran vinculado a la izquierda radical.

El objetivo de este último colectivo, según comunicó hace días, era prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra personas refugiadas tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.

Durante los altercados, varios de los presentes han lanzado huevos y piedras contra al menos un vehículo, que ha tenido que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía.

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Según han informado en redes sociales varias personas vinculadas al partido político local Ceuta Ya, el coche que ha resultado destrozado no estaba vinculado con la llegada del colectivo que había motivado la protesta vecinal, sino que pertenece a la diputada de la Asamblea ceutí Julia Ferreras.

El también diputado de la Asamblea de Ceuta Mohamed Mustafa Ahmed ha informado a través de su perfil en Instagram que su compañera Ferreras ha denunciado lo ocurrido ante la Policía.

"Su coche está destrozado. Al pasar por el puerto, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban", ha explicado, al tiempo que ha aclarado que "nada tienen que ver con los activistas que llegaban hoy".

Varias dotaciones de la Policía Nacional, entre ellas de las Unidades de Intervención Policial (UIP), han permanecido después en torno al recinto portuario para tratar de impedir posibles nuevos alteraciones del orden público.

Durante el operativo al menos un joven ha sido retenido esta tarde e introducido en un vehículo policial para su traslado hasta dependencias de la Policía Nacional para completar su identificación, según ha informado a EFE uno de los agentes intervinientes.

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