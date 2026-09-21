Jesús Núñez, sobre Marruecos: "Ha demostrado que tiene el control de la situación y que puede chantajear a España"

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), analiza el papel de Marruecos en esta crisis. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

El Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla asegura que están dispuestos a sacrificar hasta la última gota de sangre por su unidad territorial, que por supuesto incluye a Ceuta y Melilla", unas palabras que su presidente ha pronunciado nada más y nada menos que enfrente del Consulado español en la ciudad marroquí de Nador.

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), señala la importancia de entender "en qué punto de la película estamos". Porque, "lo que viene a continuación no es solamente la visita del rey, sino también la visita del presidente argelino, y eso va a crear bronca, cuando se apruebe definitivamente la nacionalidad para muchos saharauis y eso va a provocar bronca. Por lo tanto, Marruecos está preparado para volver a complicar las relaciones bilaterales y a mostrar que tiene la sartén por el mango de manera inmediata".

Ahora bien, ¿ahora mismo, dónde está Marruecos? Según explica el experto, "Marruecos está ante el temor de que la UE suspenda el acuerdo de asociación con el estatuto avanzado que tiene y eso supondría una pérdida enorme para Marruecos, porque la UE y España en primer lugar, es su principal socio comercial y es su principal inversor y dedica cientos de millones de euros cada año a entregarle a Marruecos esa cantidad de dinero para que haga el trabajo de control de la frontera externa de la Unión Europea".

Por lo tanto, insiste: "Claro que Marruecos va a impedir cualquier movilización, porque ya ha hecho lo que ha hecho, porque anteriormente ya Marruecos ha demostrado claramente que tiene el control de la situación y que puede chantajear a España cuando quiera en el marco de la guerra híbrida en la que estamos metidos".

Y a continuación, explica Núñez Villaverde, "después de enviar el mensaje y de materializarlo, a continuación Marruecos dice: 'Voy a colaborar'. Y hasta dice ahora mismo, cosa que no cumplirá, que va a aceptar todas las devoluciones de menores y de adultos porque quiere mostrar que es un socio fiable y que es un colaborador pleno, ante el temor de que la Unión Europea y España puedan utilizar alguna de las palancas que tiene y le corte ese grifo que de momento alimenta a Marruecos".

Por lo tanto, "Marruecos ahora va a colaborar y mañana o pasado mañana volverá a liarla", finaliza el profesor. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido