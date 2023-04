La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha alertado en Al Rojo Vivo del "problema muy serio" que va a generar el plan de la Junta de Andalucía, con el popular Moreno Bonilla a la cabeza, para ampliar los regadíos en Doñana. "Primero, las cadenas de distribución de toda Europa van a cuestionar el origen de las fresas de Doñana porque no van a saber diferenciar qué es legal y qué no, qué está generando una afección medioambiental y qué no".

"Desde el punto de vista del riesgo reputacional, va a generar un daño inmenso a los vecinos de Huelva, que con toda honestidad y legalidad están viviendo de su trabajo con todos los permisos", ha añadido Ribera, que cree necesario ser "honestos" en esta cuestión: "Lo que no se puede hacer es una promesa que es mentira, falsa, que se apoya en algo que es irreal". "No va a haber agua, es un ejercicio de cinismo puro y duro", ha denunciado la ministra, que ha acusado al líder andaluz de "generar alarma y echar leña al fuego".

En esta línea, la vicepresidenta también ha advertido de las consecuencias económicas si se lleva a cabo este plan: "Ya hemos sido condenados por el mal mantenimiento de Doñana. Si no es creíble nuestro plan de recuperación y existe una amenaza cierta de que no se puede frenar (el plan de Moreno Bonilla) a nivel nacional, la UE irá al tribunal de justicia pidiendo una multa coercitiva, lo que supone que España debe abonar a las instituciones europeas una cantidad importante".

"¿Quién lo va a abonar? ¿Moreno Bonilla de su bolsillo o todos los españoles? Está muy bien no tener miedo cuando paga otro, pero es de una falta de responsabilidad que le desacredita", ha añadido Ribera, señalando un escenario aún peor que espera que "nunca se llegue a materializar": "Que la comisión, si no se cumplen determinados requisitos de confianza en el estado de derecho porque consideran que hay una provocación, un desafío, bloquee el acceso a los fondos. Entiendo que tampoco le importa y alguien va a tener que resolver esa papeleta".