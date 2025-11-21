Tellado deja caer que la mujer de Cerdán será citada a la comisión del Senado: "Es evidente que sabía muchas cosas"

¿Por qué es importante? El informe de la UCO señala que la familia de Santos Cerdán, desde su mujer hasta su cuñado, habrían sacado tajada de los negocios de la trama de corrupción.

Miguel Tellado, del Partido Popular, ha anunciado que llamarán a declarar a Paqui Muñoz, esposa de Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Esta decisión surge tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que la implica en la trama del 2%, señalando que la familia de Cerdán se benefició de negocios corruptos. Paqui Muñoz habría recibido 9.500 euros sin trabajar, contratada por una cooperativa de la trama. Tellado subraya que todo aquel con información relevante será convocado y critica la situación política actual, sugiriendo elecciones anticipadas.

Miguel Tellado ha dejado caer que el Partido Popular llamará a declarar a la comisión de investigación por el caso Koldo en el Senado a Paqui Muñoz, mujer de Santos Cerdán.

Una decisión que toman después de que el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señalase que ella es otro miembro más de la trama del 2%. En concreto, el documento destaca que la familia de Santos Cerdán, desde su mujer hasta su cuñado, habrían sacado tajada de los negocios de la trama de corrupción.

En 2018, Paqui fue contratada de marzo a julio por Noran, una cooperativa de la trama. Cobraba al mes 1.900 euros. En total, 9.500 euros por no trabajar. Al menos, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no le consta.

Tras conocer estos y otros datos sobre cómo gastaba el dinero de la trama, por ejemplo, en compras en el El Corte Inglés, el PP se plantea llamarla a la comisión. "Es evidente que sabía muchas cosas", señala Miguel Tellado en su entrevista en Al Rojo Vivo.

El secretario general del PP destaca que en el informe viene recogido cómo se "gastaba el dinero de las mordidas que se llevaba su marido". Por tanto, asegura que todo aquel que tenga "datos que aportar" será llamado a la comisión del Senado.

Un momento que ha aprovechado para reiterar que lo "razonable" en este clima de "podredumbre absoluto" en el que está la política española, lo que debería hacer Pedro Sánchez es "devolverle la palabra a los españoles y convocar elecciones".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.