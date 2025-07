Tellado ataca a los socios de Sánchez y les acusa de "sostener al Gobierno" y ser "cómplices de casos de corrupción"

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Miguel Tellado, Secretario de Organización del PP, acusó a los socios de Sánchez de ser cómplices de un Gobierno afectado por graves casos de corrupción. Aunque durante el pleno sobre corrupción los socios criticaron el caso Koldo, respaldaron a Sánchez, lo que Tellado considera un apoyo limitado. Según él, la legislatura está terminada y el Gobierno está acorralado por la Justicia. Además, Tellado justificó las acusaciones de Feijóo sobre la familia de Sánchez y la prostitución, afirmando que el PSOE ha cruzado líneas rojas. Las declaraciones no fueron bien recibidas por el PNV, que criticó la falta de educación al referirse a familiares.

"Los socios también pueden ser cómplices". Así de tajante se ha mostrado el nuevo Secretario de Organización del PP, Miguel Tellado, en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha hecho hincapié en que a todos los socios de Sánchez "les va a perseguir la responsabilidad de tener en pie un Gobierno que se tambalea por casos de corrupción inasumibles".

"Se están haciendo corresponsables. Ya no es que sean socios, es que pueden ser cómplices de casos de corrupción tremendamente graves que está investigando el Tribunal Supremo o distintos jueces", ha señalado Tellado sobre los socios que "sostienen al Gobierno". Lo cierto es que aunque los socios criticaron durante el pleno monográfico sobre corrupción el caso Koldo, sí que dieron un balón de oxígeno a Sánchez mostrándole su apoyo -con matices-.

"Lo que hemos visto es que los grupos de su investidura han decidido darle oxígeno, aunque sea asistida. Le van a dar poco oxígeno porque está en situación terminal", ha asegurado Tellado. Porque según el 'popular', el Gobierno "está acabado" y "lo sabe toda España". "El único que no lo sabe aún es Sánchez", ha añadido. Según ha indicado, el jefe del Ejecutivo, quien "está acorralado por la Justicia y las investigaciones que están en marcha", "no da más de sí".

De esta manera, Tellado ha insistido en que, pese a que los socios de investidura "no han dicho hasta aquí hemos llegado", desde el PP han "percibido bastante hartazgo, sobre todo por parte del PNV y Junts". Otros, en cambio, según indica el 'popular', "han mostrado fe ciega, como Sumar" ya que la formación de Yolanda Díaz "ha ligado su futuro al de Sánchez".

Tellado quita hierro a la 'bomba nuclear' de Feijóo sobre prostitución

El pleno más difícil de la legislatura de Sánchez probablemente se recuerde, entre otras cosas, por el botón rojo que pulsó Feijóo mencionando a la familia del presidente del Gobierno y sugiriendo que podría ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución".

Lejos de recoger cable, el PP ha continuado con esas acusaciones. Incluso Tellado las ha justificado diciendo que el que se dedicó ayer a atacar a todo el mundo fue Sánchez y que ha sido el PSOE "quien ha pasado las líneas rojas desde hace mucho tiempo". "Feijóo le recordó los negocios de su familia política. Nada más y nada menos", ha añadido.

Preguntado por qué el líder del PP escogió el pleno sobre corrupción para atacarle con esto a Sánchez, Tellado se ha limitado a decir que "Feijóo lo único que ha hecho es poner encima de la mesa una información que es pública y conocida por todo el mundo" para responder al "juego de Sánchez" del "y tú más".

Precisamente, esta acusación no sentó nada bien en el PNV, quien le recordó que "es de una educación impropia referirse a familiares". "Esa es una línea roja que nunca se debe pasar. Se ha equivocado", le espetó la portavoz de la formación jeltzale, Maribel Vaquero.

Pero ese no fue el único momento en el que PNV y PP mostraron sus diferencias. Feijóo no dudó en atacar constantemente a los jeltzales durante el pleno, incluso acusándoles de no tener principios. Sobre esto, Tellado ha asegurado que "en el PNV hay cierto nerviosismo con la vinculación de algunas empresas y las relaciones del PNV con la trama de Santos Cerdán. Eso es lo que lleva al PNV a cerrar filas con el Gobierno de Sánchez".