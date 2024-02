Vicente Pons, de la Oficina Técnica de Ingeniería Forense, explica en declaraciones en Al Rojo Vivo que si el edificio de Valencia incendiado se terminó en 2008, pero se empezó a constuir en 2005 no se aplica la normativa aprobada en 2006.

"Se le aplicaría la del 96 y si entonces el edificio cumplía la normativa en el momento en el que se redacto el proyecto, no hay nada que objetar al respecto", añade. En cualquier caso, señala que Código Técnico del 2006 no entra con carácter retroactivo. "Hasta que no tengamos los documentos del proyecto no podemos establecer cuál era la normativa exacta que se debería de aplicar", sostiene.

El experto insiste en que hay los datos de la propagación del incendio hay que cogerlos por pinzas hasta que no se haga la investigación in situ. Pero todo apunta a que se ha propagado por fachada.

"No se sabe a ciencia cierta si era polietileno o poliuretano, pero está claro que era un elemento combustible. A parte tenemos una cámara ventilada que hace como una especie de chimenea que es como si las llamas se adhirieran al edificio. Tenemos un efecto túnel", explica en directo.

En cualquier caso, reconoce que están ante un "escenario de incendio catastrófico no contemplado por la normativa porque es algo excepcional".