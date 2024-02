El edificio incendiado en Valencia en el barrio de Campanar, una zona de nueva construcción en la periferia de la ciudad, contenía poliuretano, según confirmó Esther Puchades, vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales que peritó el edificio incendiado. La voracidad con la que se expandieron las llamas por la fachada, en cuestión de media hora, ha puesto en el foco en el material de la misma, un compuesto del que fardó la propia promotora en un vídeo promocional. Pero que critican los expertos.

Qué es el poliuretano

El poliuretano es una "resina sintética de baja densidad obtenida por condensación de poliésteres". Los poliésteres, a su vez, son un material "muy resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas, y se usa en la fabricación de fibras, recubrimientos de láminas", recoge la RAE.

Qué usos tiene el poliuretano

El poliuretano es un material inflamable que se encuentra en muchos tipos de objetos, desde aislamientos, neumáticos, ropa deportiva, adhesivos y hasta colchones, entre otros objetos. En edificios se emplea para aislar térmicamente y acústicamente. También tiene un componente impermeable.

¿Son legales las fachadas de poliuretano?

El poliuretano fue la causa por la que el edificio ardió en cuestión de media hora, según reconoció Esther Puchades, vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, que peritó el edificio incendiado. Si bien Puchades señaló, en declaraciones a la Radio Valencia, que el poliuretano era legal cuando se construyó el edificio en 2005. Pero ahora ya no se puede utilizar en las fachadas. En este sentido, reconoció ante los micrófonos de la Cadena SER que es posible que haya más edificios de la zona de Campanar con este material en su fachada.

El poliuretano se ganó su "mala fama" a raíz de varios incendios, que provocaron el cambio de la normativa. Como es el caso del incendio en la torre Windsor de Madrid en 2005, en el que la propagación no hubiera sido tan rápida si hubiese estado construida con ladrillo y no con un material combustible, explicó un experto a laSexta. En este sentido, confirmó que el Código Técnico de Edificación desde el año 2006, y con modificaciones recientes que ha habido, -tras 2017- "previene ese tipo de situaciones y que los materiales de la fachada no sean combustibles para evitar una propagación de incendios por la ella".

Por su parte, el arquitecto Jon Goitia explicó en laSexta Clave que el edificio incendiado en Valencia se habría construido con materiales modernos, pero "con la normativa antigua". En concreto, "con el CPI (Condiciones de Protección de Incendios) del año 96, que fue sustituido en marzo del 2006 por DBSI (Documento Básico de Seguridad de Incendios), dentro del Código Técnico de la Edificación". "Entonces, los datos que llegan es que el edificio se construyó en 2008, con licencia de 2005".

"Si la licencia fue justo concedida unos meses antes de la entrada entrada en vigor del Código Técnico, se habría construido en función de los parámetros de las CPI del 2006", añadió. Por otro lado, Goitia explicó "los paneles 'sandwich' de la fachada nada tienen que ver con los actuales, que se hacen con aislamiento mineral, o bien lana de roca, o bien fibra de vidrio. Es decir, "no son combustibles, no es como el poliuretano". Así, al edificio incendio le habrían faltado dos medidas que hubieran evitado la tragedia: piezas cortafuegos, que desde la normativa de 2006 hay que colocar, y el aislamiento interior de los paneles 'sandwich'. En este sentido, le extraña que no se pusiera un aislante.

¿Poliuretano y alucobond? El material de la fachada del edificio incendiado

Sin embargo, el vídeo promocional de la promotora FBEXfardó del revestimiento del edificio de 14 plantas. En el citado filme aseguran que ofrecen "la máxima calidad de materiales de construcción con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos, aplicando rigurosos controles de calidad de todo el proceso de edificación". Señalan que el revestimiento del edificio es alucobond, una doble lamina de aluminio rellena entremedias de un polímero mineral, puede ser inflamable o no. Es algo así como un sandwich en el que se puede meter otro material.

"El problema es que muchas constructoras meten 'alucobon del Aliexpress'. El barato, relleno de poliéster o cualquier otro material combustible", confiesa un bombero a laSexta. "El poliuretano estaría en el interior de los paneles de fachada, porque, aunque es un aislante, también puede ser un elemento que da rigidez. Esos paneles no son una simple chapa, sino que llevan un firme detrás que es poliuretano". De hecho, "se llaman "paneles 'sandwich', ya que entre las dos placas de aluminio, hay una poliuretano", explica en declaraciones a laSexta Goitia.