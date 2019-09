El primer debate ordinario de la Legislatura ha girado en torno a las negociaciones y la gobernabilidad. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han convertido en los protagonistas de un cara a cara lleno de reproches y mensajes cruzados.

El líder de Unidas Podemos empezaba tendiendo la mano a Sánchez para llegar a un acuerdo, bajo la condición de que este suponga un Gobierno de colación. "El acuerdo no va a ser satisfactorio ni para nosotros ni para ustedes, pero si llegamos a un acuerdo bajo las bases de su propuesta y de nuestra última propuesta podríamos recuperar las esperanzas de que haya un Gobierno decente", aseguraba Iglesias.

Defendía de esta manera que un acuerdo de Gobierno de coalición es mejor que elecciones. Pero Sánchez respondía asegurando que es el primero que no quiere volver a las urnas porque "los españoles ya han hablado". Un comentario que ha despertado la risa irónica de Iglesias y su grupo.

Después, Sánchez ha asumido que el PSOE, como partido de gobierno en funciones tiene responsabilidad, pero ha insistido en que esta es compartida. "Ir a elecciones depende de los 350 diputados y diputadas que estamos en esta Cámara".

Iglesias, ha vuelto a defender ese Gobierno de coalición que rechazan los del PSOE, señalando que "no se puede gobernar en minoría" y que la mejor muestra es que no se pudieron sacar adelante los Presupuestos Generales y que "todavía seguimos con los de Montoro".

En las intervenciones e ambos líderes también hemos visto mucho rencor por la anterior investidura fracasada. Sánchez reprocha a Iglesias que llamase "casetas de perro y floreros" a las competencias de los ministerio que ofrecieron en julio. "Llegaron a calificarlo como las casetas del perro, floreros, lo dijeron sus equipos negociadores", ha sentenciado.

El líder de Unidas Podemos se la devolvía con más trapos sucios: ha hablado del veto que hicieron a su figura, y de que Sánchez no le ha llamado desde la investidura fallida. "Me llamó cero veces, me vetó diciendo que yo era el único escollo. Sigo en la misma posición y le pido que respete su palabra", añadía.

En su última intervención, el presidente del Gobierno en funciones apunta a Iglesias como responsable de volver a elecciones y le pedía que no le diese una oportunidad a la derecha.