Susana Díaz reacciona al caso de Paco Salazar: "Esto no nos puede pasar a nosotros por una cuestión de valores"

Los detalles La expresidenta de la Junta de Andalucía ha indicado que no puede haber denuncias que se queden sin responder durante cinco meses, señalando que hay que aclarar esta negligencia sea "voluntaria o involuntaria".

Susana Díaz ha expresado su indignación por el caso de Paco Salazar, criticando que las denuncias por acoso sexual contra él hayan permanecido sin respuesta durante cinco meses. La expresidenta de la Junta de Andalucía ha instado al PSOE a responder a las mujeres que denunciaron, calificando la situación de negligencia que debe ser aclarada. Díaz destacó en Al Rojo Vivo que esto es inaceptable para el partido por una cuestión de valores y lamentó que solo el trabajo periodístico haya sacado a la luz el caso. Además, subrayó que, si Salazar pide la baja, el expediente no debe cerrarse, ya que podría regresar sin haber actuado conforme a los principios socialistas.

Susana Díaz ha mostrado su indignación por lo ocurrido con Paco Salazar. La expresidenta de la Junta de Andalucía ha señalado que no puede pasar que durante cinco meses se queden las denuncias contra el socialista por acoso sexual "en el limbo".

"El PSOE tiene que responder a esas mujeres que han dado el paso", ha destacado, indicando que se trata de una negligencia "voluntaria o involuntaria" que tendrá que ser aclarada para que se responsabilice quien lo haya hecho.

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, ha recalcado que esto es algo que no puede pasarle al PSOE por una "cuestión de valores". "Esto ha cabreado a mujeres y hombres del partido a los que les indigna lo sucedido", ha reconocido.

"Les decimos que denuncien y cuando lo hacen se quedan cinco meses sin que nadie les atienda. Si no es por el trabajo de los periodistas, no sé cuánto tiempo más se habrían quedado en el limbo", ha lamentado.

Díaz ha señalado que con esto que ha pasado se manda un "mensaje muy malo", dejando claro que si los actos que se denuncian han ocurrido, no vale con que Salazar pida la baja.

Además, ha insistido en que si una persona se da de baja del partido, el expediente no debe culminar, porque de ser así podría volver en un tiempo y quien no haya actuado con dignidad y con los principios de un socialista, "no puede volver a militar" porque "nos haríamos trampas a nosotros mismos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.