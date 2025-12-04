Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Susana Díaz ve "liquidada" la legislatura y critica que el Gobierno esté sometido al "chantaje" de Junts: "Es una muerte a pellizcos"

¿Qué ha dicho? La expresidenta de la Junta de Andalucía ha indicado que, cuanto más tiempo pase, será "más doloroso" y habrá un mayor coste. "No hay una mayoría aritmética progresista que nos permita sacar leyes".

Susana Díaz ve "liquidada" la legislatura y critica que el Gobierno esté sometido al "chantaje" de Junts: "Es una muerte a pellizcos"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Susana Díaz ha confesado que cree que esta legislatura está "liquidada", destacando que, cuanto más tiempo pase, "mayor será el dolor y el coste" para el partido.

La expresidenta de la Junta de Andalucía ha indicado que cree que hace tiempo que se tendría que haber buscado una ventana de oportunidad para dirigirse a los españoles y buscar una mayoría socialista que hubiese permitido que gobernasen "con más holgura".

De esta forma, ha destacado que lo que se está produciendo ahora es una "muerte a pellizcos", indicando que, aunque en el pasado estaba convencida de que ir a las urnas hubiese reforzado una mayoría de izquierdas, ahora duda que pueda suceder.

"Los acontecimientos que han venido detrás han hecho que se deteriore todavía más el ambiente", ha explicado, añadiendo que, desgraciadamente, no hay una mayoría aritmética progresista que permita que puedan "sacar leyes".

Además, ha criticado que el Gobierno esté sometido a un "chantaje absurdo de un individuo supremacista" que está fuera de España, haciendo referencia a Carles Puigdemont.

Díaz ha reconocido que no cree que sea imposible "volver a gobernar". Sin embargo, ha dejado claro que es necesario hacer "autocrítica". "El precio que estamos pagando por someternos al chantaje de este señor no creo que sea rentable", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mónica García solicita por carta al Gobierno de Ayuso abrir una investigación a Ribera Salud y al grupo Quirón: "Vamos a llegar al fin"
  2. El subdirector de Emergencias declara que ya tenía el ES-Alert redactado a las 17:45, pero Pradas y Mompó no le dejaron enviarlo
  3. Los repugnantes mensajes del líder del PSOE de Torremolinos a una militante: "Iré depilado por si tienes un desliz"
  4. José Luis Ábalos recurre su ingreso en prisión por "ausencia de indicios": "Seguiré luchando"
  5. Salen a la luz imágenes inéditas de 'la isla de la pedofilia' de Jeffrey Epstein, epicentro de sus abusos
  6. Rosalía anuncia ocho conciertos en Madrid y Barcelona para presentar 'Lux': fechas y cuándo comprar las entradas