Susana Díaz ve "liquidada" la legislatura y critica que el Gobierno esté sometido al "chantaje" de Junts: "Es una muerte a pellizcos"

¿Qué ha dicho? La expresidenta de la Junta de Andalucía ha indicado que, cuanto más tiempo pase, será "más doloroso" y habrá un mayor coste. "No hay una mayoría aritmética progresista que nos permita sacar leyes".

Susana Díaz considera que la actual legislatura está "liquidada" y advierte que prolongarla solo aumentará el dolor y el coste para su partido. La expresidenta de la Junta de Andalucía cree que se debería haber buscado antes una oportunidad para convocar elecciones y lograr una mayoría socialista que permitiera gobernar con más facilidad. Díaz describe la situación actual como una "muerte a pellizcos" y duda de que unas elecciones refuercen una mayoría de izquierdas. Critica que el Gobierno esté bajo el "chantaje absurdo" de Carles Puigdemont y señala la falta de una mayoría progresista para aprobar leyes. Aunque no descarta volver a gobernar, insiste en la necesidad de hacer autocrítica y cuestiona la rentabilidad de someterse a dicho chantaje.

Susana Díaz ha confesado que cree que esta legislatura está "liquidada", destacando que, cuanto más tiempo pase, "mayor será el dolor y el coste" para el partido.

La expresidenta de la Junta de Andalucía ha indicado que cree que hace tiempo que se tendría que haber buscado una ventana de oportunidad para dirigirse a los españoles y buscar una mayoría socialista que hubiese permitido que gobernasen "con más holgura".

De esta forma, ha destacado que lo que se está produciendo ahora es una "muerte a pellizcos", indicando que, aunque en el pasado estaba convencida de que ir a las urnas hubiese reforzado una mayoría de izquierdas, ahora duda que pueda suceder.

"Los acontecimientos que han venido detrás han hecho que se deteriore todavía más el ambiente", ha explicado, añadiendo que, desgraciadamente, no hay una mayoría aritmética progresista que permita que puedan "sacar leyes".

Además, ha criticado que el Gobierno esté sometido a un "chantaje absurdo de un individuo supremacista" que está fuera de España, haciendo referencia a Carles Puigdemont.

Díaz ha reconocido que no cree que sea imposible "volver a gobernar". Sin embargo, ha dejado claro que es necesario hacer "autocrítica". "El precio que estamos pagando por someternos al chantaje de este señor no creo que sea rentable", ha zanjado.

