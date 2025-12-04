Rafael Bengoa desmiente a Vox al vincular la inmigración con lo ocurrido en el Hospital de Torrejón: "No tiene nada que ver"

El exconsejero de Sanidad de País Vasco asegura que desde la formación ultraderechista "se sacan de la manga el tema inmigrantes con independencia de qué crisis haya en España".

El hospital público de Torrejón sigue en el foco mediático tras revelarse que la empres que lo gestiona, Ribera, despidió al menos a cuatro directivos que denunciaron a través de su canal ético interno las instrucciones de su CEO para aumentar beneficios a costa de perjudicar a los pacientes. Así lo adelantó el diario 'El País', que también informó sobre que el consejero delegado del grupo instaba a alargar las listas de espera para ganar así más dinero, según unas grabaciones.

En este contexto, Isabel Pérez, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha señalado directamente al Partido Popular y a los inmigrantes como culpables: "Este es el resultado palpable del modelo que está creando el PP en Madrid de colapso y abandono de la sanidad pública".

"Mientras esto pasaba, han pasado por delante de los madrileños y españoles 700.000 ilegales que han sido atendidos en nuestra sanidad pública y desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta han aumentado las listas de espera en un 64%", añade.

Por su parte, el exconsejero de Sanidad de País Vasco y exmiembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Rafael Bengoa asegura que "obviamente, no tiene nada que ver".

"Se sacan de la manga el tema inmigrantes con independencia de qué crisis haya en España", agrega. "No tiene ninguna relación con los inmigrantes”, sentencia a su vez.

