Junts no se fía de las "buenas intenciones" de Sánchez y cree que no tiene mucho sentido seguir así

Junts ha reaccionado con cautela al anuncio de Pedro Sánchez sobre un decreto para flexibilizar las finanzas municipales, una demanda del partido de Puigdemont. Fuentes de Junts per Catalunya expresan desconfianza, señalando que "el infierno está lleno de buenas intenciones" y mencionan que la legislatura está "en fallida". Critican que Sánchez ha pasado de afirmar que "hemos cumplido con todo" a reconocer incumplimientos. Aunque ven el decreto como un giro de 180°, lo consideran insuficiente. Sánchez, en una entrevista, admite que el diálogo con Junts está roto, pero insiste en su disposición a negociar. Desde ERC, Gabriel Rufián critica las "buenas palabras" de Sánchez, señalando que el conflicto con Junts es más ideológico que de incumplimientos.

Fuentes de Junts per Catalunya a laSexta explican en privado que no se fían, que van con pies de plomo, porque dicen "el infierno está lleno de buenas intenciones". Unas intenciones que llegan según las mismas fuentes ahora que creen que la legislatura "está en fallida".

Así,destacan que Pedro Sánchez ha pasado del 'hemos cumplido con todo' a reconocer que "no ha cumplido con casi nada" y ponerse en marcha. Califican estas medidas de un giro de 180°, pero que creen que es insuficiente porque insisten en que la legislatura no se sostiene. Y dejan caer que, tal vez, democráticamente no tiene mucho sentido seguir en estas condiciones, cuando precisamente el PSOE no tiene articulada una mayoría.

Sánchez ha anunciado que el decreto que llevarán al Consejo de Ministros incorporará medidas para dar mayor flexibilidad para ayuntamientos y entes locales para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente y una ampliación del plazo para la digitalización de la facturación de las empresas. Además, ha avanzado que "en los próximos Consejos de Ministros" se aprobará la creación de una partida "que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes y familias vulnerables".

Y todo en una entrevista en Rac1 en la que el presidente ha reconocido que su objetivo es "recomponer la relación" con Junts. "Yo asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts", ha reconocido, insistiendo sin embargo en que "la mano está tendida" y que la "voluntad de negociación es inequívoca" por parte del Gobierno.

El líder socialista ha admitido que ahora mismo "el diálogo está roto" con Junts, pero ha reiterado que tiene "muy claro que tenemos que cumplir con esos acuerdos, con esos compromisos, porque realmente merece la pena". "Creo que estamos en los prolegómenos de poder iniciar ese diálogo que nos permita resolver en un tiempo determinado ese conflicto político que viene de lejos. Necesitamos a todos los actores políticos, necesitamos, lógicamente, a Junts", ha añadido.

Preguntado acerca de si la situación se podría arreglar con un viaje a Bruselas o llamando directamente a Puigdemont, Sánchez considera que "ahora mismo no estamos en ese estadio", sino en un momento "en el que las conversaciones están rotas". No obstante, ha asegurado que "no tendría ningún problema" en hablar con el dirigente independentista y que esto "es absolutamente coherente con la voluntad política manifestada por el Gobierno de normalizar la situación en Cataluña".

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado como "un error" las "buenas palabras" del presidente del Gobierno y ha recordado que el partido liderado por Carles Puigdemont ha roto con el PSOE por "intereses ideológicos".

"Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos, Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos. Y eso no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras. He aquí el error de Sánchez", ha expresado el dirigente independentista catalán.

