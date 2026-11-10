Segovia, sobre la ausencia de Sánchez en el funeral por las víctimas de Adamuz: "La excusa es impresentable"

El periodista defiende que el jefe del Ejecutivo debía acompañar a los familiares de los fallecidos y estar presente en un momento de duelo colectivo, pese a la incomodidad que pudiera suponer.

La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda ha generado críticas desde la oposición. La catedral de Toledo acoge este martes la ceremonia, a la que asisten los familiares de los fallecidos, los Reyes y representantes de distintas instituciones, pero no el presidente del Gobierno. Sánchez ha justificado su ausencia alegando que se trata de un acto religioso y asegurando que siempre ha acudido a ceremonias de carácter aconfesional.

Sin embargo, el periodista Carlos Segovia ha cuestionado estos argumentos y considera que el jefe del Ejecutivo debería haber reconocido los verdaderos motivos de su decisión. "Debería haber añadido: 'No voy a eventos religiosos donde me puedan abuchear, donde corra yo el riesgo de tener un altercado o recibir críticas'", ha señalado. Segovia ha calificado de "impresentable" la explicación de Sánchez y ha recordado su asistencia a otros actos religiosos, como el funeral del papa Francisco en Roma, para poner en duda la coherencia de su justificación.

El periodista también ha subrayado que la presencia del presidente del Gobierno en una ceremonia de estas características debería estar por encima de cualquier incomodidad política o personal. "Cuando el Estado falla a sus ciudadanos y no puede proteger su seguridad, ¿cómo no va a ir el presidente del Gobierno a cualquier evento en memoria de los fallecidos, a mostrar sus condolencias y a dar la cara?", ha planteado. Y ha concluido con un mensaje contundente: "Es incómodo, va en el sueldo, pero tienes que hacerlo".

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